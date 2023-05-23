Тайлер Хирро вряд ли вернется к финальной серии плей-офф

Атакующий защитник « » вряд ли успеет вернуться в строй к финальной серии плей-офф, сообщает Underdog NBA.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки. Сообщалось, что защитник пропустит как минимум 6 недель.

Хирро получил травму во время первого матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки».

«Майами» выигрывает у « » в финале Восточной конференции со счетом 3-0.

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