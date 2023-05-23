Тайлер Хирро вряд ли вернется к финальной серии плей-офф

Теги травмы Бостон Майами НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро вряд ли успеет вернуться в строй к финальной серии плей-офф, сообщает Underdog NBA.

21 апреля Хирро перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки. Сообщалось, что защитник пропустит как минимум 6 недель.

Хирро получил травму во время первого матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки».

«Майами» выигрывает у «Бостона» в финале Восточной конференции со счетом 3-0.

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

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4 комментария

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banderos
Возможно, так даже лучше. Помню я одного возвращенца к финалу - Джамира Нельсона. Казалось бы - усиление, а получилось наоборот. Весь фарт и азарт испарился. А ведь они тогда и Леброна не заметили в финале конфы.
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+7
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Tim Timson
блин думал он и вправду Ванга)
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skreamer
Да и так нормально)
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