Кавай Ленард пропустит 10-й матч подряд из-за травмы ноги

Кавай Ленард по-прежнему не готов к возвращению в строй.

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в субботу пропустит 10-й матч подряд, когда его команда сыграет с «Хорнетс».

Ленарда, который последний раз выходил на площадку 11 ноября, беспокоят травма стопы и голеностопного сустава правой ноги.

В четверг Кавай принял частичное участие в тренировке «Клипперс », но калифорнийцы пока не допускают форварда до контактных упражнений.

Калифорнийский клуб стартовал в сезоне с результатом 4-11.