Кавай Ленард пропустит 10-й матч подряд из-за травмы ноги
Кавай Ленард по-прежнему не готов к возвращению в строй.
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в субботу пропустит 10-й матч подряд, когда его команда сыграет с «Хорнетс».
Ленарда, который последний раз выходил на площадку 11 ноября, беспокоят травма стопы и голеностопного сустава правой ноги.
В четверг Кавай принял частичное участие в тренировке «Клипперс», но калифорнийцы пока не допускают форварда до контактных упражнений.
Калифорнийский клуб стартовал в сезоне с результатом 4-11.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
