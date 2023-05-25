Кваме Браун – Шэннону Шарпу: «Ты гость в этом доме баскетбола»

Бывший игрок НБА Кваме Браун ответил спортивному эксперту Шэннону Шарпу, который назвал его одним из главных бастов в истории НБА.

«Ты гость в этом доме, где говорят о баскетболе. Ты этого не знал? И поскольку ты не хочешь вести себя как гость и пытаешься осрамить меня, ты, болван, играющий в футбол. В баскетболе не бывает первых даунов, клоун. Как ты собираешься осрамить человека, который был выбран на драфте под первым номером?

Ты гость в этом доме баскетбола. В баскетболе не бывает первых даунов. Ты большой, высокий, ничтожный ублюдок с толстым языком. Ты идиот с толстым языком. Ты этого не знал? В баскетболе не бывает первых даунов, пацан. Так что не знаю, почему ты думаешь, что твое мнение о баскетболе важнее, чем мое.

Ты называешь меня нервным. Ты собирался драться с целой командой из-за твоего романа с Леброном. Из-за тебя, вероятно, Джа Морэнт теперь носит оружие», – сказал Браун.

Ранее Шарп резко высказался о Брауне, который жестко раскритиковал форварда «Лейкерс» .

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