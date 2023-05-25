Кваме Браун – Шэннону Шарпу: «Ты гость в этом доме баскетбола»
Бывший игрок НБА Кваме Браун ответил спортивному эксперту Шэннону Шарпу, который назвал его одним из главных бастов в истории НБА.
«Ты гость в этом доме, где говорят о баскетболе. Ты этого не знал? И поскольку ты не хочешь вести себя как гость и пытаешься осрамить меня, ты, болван, играющий в футбол. В баскетболе не бывает первых даунов, клоун. Как ты собираешься осрамить человека, который был выбран на драфте под первым номером?
Ты гость в этом доме баскетбола. В баскетболе не бывает первых даунов. Ты большой, высокий, ничтожный ублюдок с толстым языком. Ты идиот с толстым языком. Ты этого не знал? В баскетболе не бывает первых даунов, пацан. Так что не знаю, почему ты думаешь, что твое мнение о баскетболе важнее, чем мое.
Ты называешь меня нервным. Ты собирался драться с целой командой из-за твоего романа с Леброном. Из-за тебя, вероятно, Джа Морэнт теперь носит оружие», – сказал Браун.
Ранее Шарп резко высказался о Брауне, который жестко раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
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"Васька! Молоток, б*, держись до последнего! “ 😂
https://youtu.be/QwMDnPsSVGM
мы гости в этом бренном мире,
и если что не так — смирись,
будь поумнее, улыбнись,
холодной думай головой,
ведь в мире всё закономерно:
зло, излученное тобой,
к тебе вернётся непременно.
Ну так Кваме в ответочку и пояснил что Шарп вообще не может и не должен говорить о баскетболе потому что он игрок в американский футбол, а в баскетболе Шарп не добился ровным счётом ничего.