Кваме Браун – Шэннону Шарпу: «Ты гость в этом доме баскетбола»

Теги Леброн Джеймс Кваме Браун НБА Шэннон Шарп Баскетбол

Бывший игрок НБА Кваме Браун ответил спортивному эксперту Шэннону Шарпу, который назвал его одним из главных бастов в истории НБА.

«Ты гость в этом доме, где говорят о баскетболе. Ты этого не знал? И поскольку ты не хочешь вести себя как гость и пытаешься осрамить меня, ты, болван, играющий в футбол. В баскетболе не бывает первых даунов, клоун. Как ты собираешься осрамить человека, который был выбран на драфте под первым номером?

Ты гость в этом доме баскетбола. В баскетболе не бывает первых даунов. Ты большой, высокий, ничтожный ублюдок с толстым языком. Ты идиот с толстым языком. Ты этого не знал? В баскетболе не бывает первых даунов, пацан. Так что не знаю, почему ты думаешь, что твое мнение о баскетболе важнее, чем мое.

Ты называешь меня нервным. Ты собирался драться с целой командой из-за твоего романа с Леброном. Из-за тебя, вероятно, Джа Морэнт теперь носит оружие», – сказал Браун.

Ранее Шарп резко высказался о Брауне, который жестко раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

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17 комментариев

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пердак
Сейчас весь клатч спортс пишет текст Шарпу
+12
-2
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Амбидекстер Сцевола
Вот как ему удаётся сочетать не самую здоровую подачу со вполне здравой аргументацией))? Шарп думал, что нашёл лёгкую жертву для колкостей - не тут-то было))

"Васька! Молоток, б*, держись до последнего! “ 😂

https://youtu.be/QwMDnPsSVGM
+10
-1
+9
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Drinkinss
жестко) я на месте шеннона даж растерялся бы.. а как это парировать? ))
+8
0
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vy-sta-kre
Не зли других и сам не злись,
мы гости в этом бренном мире,
и если что не так — смирись,
будь поумнее, улыбнись,
холодной думай головой,
ведь в мире всё закономерно:
зло, излученное тобой,
к тебе вернётся непременно.
+5
0
+5
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пердак
Ответ Костя Кот
и в чем шарп не прав? а кваме походу долбит дешевый крэк
Может в том что аргумент сперва добейся - удел детей, а не профессиональных ведущих?
+7
-2
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TexasLonghorns
Кто не понял, в баскетболе нет первых даунов. Кваме Браун повторять не будет
+4
0
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Гол в девятину
Молодец пацан, нашел свою нишу
+4
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Рахон Р.
Ответ Гол в девятину
Молодец пацан, нашел свою нишу
просто вынудил подписаться на его канал
+3
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NikolayOss
Ответ Костя Кот
и в чем шарп не прав? а кваме походу долбит дешевый крэк
Кваме резко высказался о крабе. Шарп один из главных глоров краба на ТВ. Шарп высказался что Кваме не очень умный и не имеет права критиковать его кумира, потому что "сначала добейся".
Ну так Кваме в ответочку и пояснил что Шарп вообще не может и не должен говорить о баскетболе потому что он игрок в американский футбол, а в баскетболе Шарп не добился ровным счётом ничего.
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Hames Jarden
😂
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pele_kan
Для тех кто как и я ни хрена не понял про "первых даунов": это видимо имеется в виду first down - термин из американского футбола, ибо Шарп в прошлом - игрок NFL.
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Biggestdick
Че по переводу?
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Вадим flanec
Ответ NikolayOss
Кваме резко высказался о крабе. Шарп один из главных глоров краба на ТВ. Шарп высказался что Кваме не очень умный и не имеет права критиковать его кумира, потому что "сначала добейся". Ну так Кваме в ответочку и пояснил что Шарп вообще не может и не должен говорить о баскетболе потому что он игрок в американский футбол, а в баскетболе Шарп не добился ровным счётом ничего.
Получается, со слов Брауна, мы пользователи спортса не имеем права говорить о спорте, если не добились в нём каких либо успехов.
0
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Abdulla
Ответ TexasLonghorns
Кто не понял, в баскетболе нет первых даунов. Кваме Браун повторять не будет
Я не понял!
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