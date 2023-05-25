«Ты на горе Рашмор всех бастов в истории НБА». Шэннон Шарп отреагировал на критику Кваме Брауна в адрес Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кваме Браун НБА НБА плей-офф Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп отреагировал на резкую критику бывшего игрока НБА Кваме Брауна в адрес суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Ты говоришь о том, что сделал бы Кобе, а что сделали бы ты? Что сделал ты?

Кваме – последний, кто может подвергать сомнению чье-либо величие. Потому что если бы существовала гора Рашмор для всех бастов в истории НБА, не знаю, какой он был бы головой по счету, но он определенно был бы одним из четырех главных бастов в истории НБА. В этом нет никаких сомнений.

И он осмелился задавать вопросы парню, который входит в пятерку величайших игроков всех времен», – заявил Шарп.

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17 комментариев

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il1723
с каких это пор обычным людям нельзя судить о величии игроков ? а квами хоть и Баст но баскетбол играть умеет, получается даже лучше обычного человека
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Tim Timson
кстати хороший повод для статьи)
+4
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Daff Rogers
Ответ Tim Timson
кстати хороший повод для статьи)
Первая строчка за Беннеттом без шансов...
+4
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Nocturnal
Вот это база, как сейчас модно говорить
+4
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Крамбопулос Майкл
Хашим Табит, Энтони Беннет, Дарко Миличич и Кваме Браун- вот из них гора Рашмор НБА
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пердак
А причём тут аргумент "сперва добейся"???
Леброна обосрал человек игравший в нба более 10 лет, игравший с Джорданом, Брайантом, Айверсоном и немножко с Карри получается, что человек явно в баскет шарит
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ARAMIS777
Чем отличается Баст от Буста?
Просветите старика пожалуйста.
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MrFrost
Я не хочу оправдывать Кваме, он действительно баст и, скорее всего, входит в 4ку худших первых пиков наравне с Беннеттом, Оденом и Оловоканди. Но я где-то давно читал, уже и не помню где, что у него была очень маленькая кисть и он не мог нормально фиксировать мяч в руках, что для большого тех времён довольно критично. Да, это не отменяет проблем ментального характера и прочее, но как серьёзный фактор тоже заслуживает внимания.
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пердак
Ну и по бастам:
Беннет
Симмонс
Барньяни
Оловоканди
Кваме
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Максим Шумов
Ответ Крамбопулос Майкл
Хашим Табит, Энтони Беннет, Дарко Миличич и Кваме Браун- вот из них гора Рашмор НБА
Вместо Миличича Оловоканди лучше смотрится
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Крамбопулос Майкл
Ответ Максим Шумов
Вместо Миличича Оловоканди лучше смотрится
У Оловоканди статистика чуть поприличнее, но в принципе пятым туда же😀
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Light Yagami
Ответ ARAMIS777
Чем отличается Баст от Буста? Просветите старика пожалуйста.
бустер – это кийотака, гпк и прочие
баст – это тот же Кваме, Симманс и т.д.
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ARAMIS777
Ответ Light Yagami
бустер – это кийотака, гпк и прочие баст – это тот же Кваме, Симманс и т.д.
Спасибо.
+1
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