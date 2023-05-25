«Ты на горе Рашмор всех бастов в истории НБА». Шэннон Шарп отреагировал на критику Кваме Брауна в адрес Леброна Джеймса

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп отреагировал на резкую критику бывшего игрока НБА Кваме Брауна в адрес суперзвезды «Лейкерс» .

«Ты говоришь о том, что сделал бы Кобе, а что сделали бы ты? Что сделал ты?

Кваме – последний, кто может подвергать сомнению чье-либо величие. Потому что если бы существовала гора Рашмор для всех бастов в истории НБА, не знаю, какой он был бы головой по счету, но он определенно был бы одним из четырех главных бастов в истории НБА. В этом нет никаких сомнений.

И он осмелился задавать вопросы парню, который входит в пятерку величайших игроков всех времен», – заявил Шарп.

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