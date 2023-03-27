Гилберт Аренас назвал Кваме Брауна «наркоманом» и заявил, что тот угрожал ему

Теги Кваме Браун НБА Гилберт Аренас Вашингтон Баскетбол

Бывший игрок «Вашингтона» Гилберт Аренас критически отозвался об экс-одноклубнике Кваме Брауне.

«Посмотрите на поведение наркомана. Когда-то он был игроком НБА, а сейчас подсел на кокаин.

Браун угрожал мне на протяжении нескольких месяцев. Я хотел сделать так, чтобы он ответил за это, тогда он обратился в полицию, чтобы они выписали запрет на мое приближение к нему. Думал, что он хочет нормально во всем разобраться, но, оказывается, ему нужны были клики и просмотры 🤭🤭🤭», – написал Аренас в социальных сетях.

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2 комментария

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СергейЧ
Странно, "угрожал" Кваме, а запрет выписали Аренасу. Что-то тут не так.
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Freddy Durst
Демона прошлого снова не дают покоя
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