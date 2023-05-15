Кваме Браун – Морэнту: «Ты самый тупой ублюдок в НБА»

Теги Кваме Браун Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Кваме Браун крайне эмоционально отреагировал на очередной инцидент с оружием с участием разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнтом.

«Итак, Джа Морэнт, ты любишь играть с оружием, да? Ты любишь играть с оружием, да, мальчик? Ты любишь играть с оружием... Вместо того чтобы просто сидеть дома, покупать все оружие, которое хочешь, играть со всеми стволами, не снимая этого на камеру, ты решаешь попасть в неприятности: помахать пистолетом в ночном клубе, принести свои сраные извинения и вновь показать ствол в прямом эфире. Я слышал о рэпере «NBA Youngboy», но ты «NBA Тупой бой». Ты самый тупой ублюдок в лиге.

Тебе полается 231 миллион долларов, а ты строишь из себя бандита? Это нормально, что у тебя есть пистолет. У тебя есть право по 2-й поправке иметь пистолет, но какого *** ты постоянно достаешь его, размахиваешь им? И еще эти песни на фоне. Эта музыка вводит тебя в транс, тупой мальчишка? Потому что эта музыка будет стоить тебе твоей ****** карьеры.

Ты будешь целыми днями скакать с ниггерами, просто слушая музыку на заднем дворе чертовой хибары, если продолжишь быть идиотом. Ты «NBA Тупой бой», а твои друзья – не твои друзья, черт возьми. Раньше я тоже поступал глупо. Знаешь, когда я замечаю настоящего друга? Настоящий друг скажет тебе, когда ты не прав, и он просто не будет участвовать с тобой в этом дерьме. Понимаете, настоящий друг не будет постоянно читать морали, что правильно, а что нет. Он один раз выскажет свое мнение и позволит тебе самому принимать решения.

Друг не сядет в машине рядом с тобой, записывая, как ты делаешь что-то глупое. Тот ниггер достал мобильник, зная, что у тебя есть пистолет, а ты был настолько глуп, что вытащил его на камеру, потому что ты «NBA Тупой бой». Слава богу, что ты умеешь бросать баскетбольный мяч и прыгать, потому что это все, на что ты способен.

У тебя с головой что-то не так. 231 миллион долларов, а ты пытаешься быть уличным гэнгста? Что это за дерьмо? Настоящие гэнгста не думают, что ты уличный гэнгста, тупица. Настоящие гэнгста не могут дождаться, когда ты придешь к ним в наручниках, они увидят, как высоко прыгает твоя задница. Твоя задница будет играть в баскетбол в чертовом Пеликан Бэй (тюрьма строгого режима в Кресент-Сити, Калифорния – прим.), они тебя там быстренько вырубят.

Ты хочешь быть новым Гилбертом Аренасом. Ты хочешь быть новым, мать его, Гилбертом Аренасом. Это просто ******** культура, где черный мужчина не может просто быть черным мужчиной. Он должен быть тупым ниггером, достающим оружие. С каких пор музыка и пистолет идут вместе, ты, тупой ублюдок? Почему все вы, ниггеры, должны иметь пистолет, грозно размахивать им в воздухе, как будто это что-то значит?

Все, что ты делаешь – так это выглядишь глупо. Ты позволяешь себе опускаться до уровня позорных друзей, а они тебе не друзья. Твои друзья должны были посмотреть на тебя с твоим сраным пистолетом, выбить эту ***** у тебя из рук и избить тебя на камеру. Знаешь почему? Белые, которые платят тебе зарплату, могли бы сказать: «Ну, по крайней мере, у него есть кто-то рядом, кто заботится о нем». Этот ниггер должен был надрать тебе задницу на камеру, чтобы никакие белые не смогли аннулировать твой чертов контракт.

Кто-то должен сказать все как есть: ты тупой, самый тупой ублюдок. Если ты хотел донести именно это, что ты тупой ублюдок, то я тебе верю. Все эти чертовы деньги, которые раздают белые, 231 миллион долларов, и ты просто пытаешься их вернуть? «Мне не нужен 231 миллион долларов, зачем вы даете мне эти деньги? Забирайте обратно», – закончил 8-минутный монолог Браун.

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31 комментарий

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skreamer
"I heard about NBA Youngboy but you are NBA Tupoy"
+64
-1
+63
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F!L
тот случай когда слова ранят сильнее пуль)
+41
0
+41
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Выдал базу
+38
0
+38
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Forza
Блин, теперь я хочу, чтобы Морант сейчас извинится, отбыл дисквалификацию, а потом опять показал пистолет в камеру. Бомбёжка Квабе Брауна тогда, наверное, будет ну просто уморительнейшей.
+22
-1
+21
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1ost
Да это рэп в прозе, зная их тексты, реально в голове бит играл, когда это читал🤣
+15
0
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Klna Jislime
ты любишь играть с оружием, да? Ты любишь играть с оружием, да, мальчик? Ты любишь играть с оружием...

ор максимальный, в принципе эта статья ржачная капец
+13
0
+13
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tusiel
Ответ Undrey
реально, как в оригинале он сказал про нба тупой?) кваме конечно наговорил, все приплел, разница между ними только в возрасте по ходу)
ну, типа, рэппер — NBA YoungBoy, а Морант — NBA DumbBoy.

“I heard of NBA Young Boy, but You NBA Dumb Boy”
+10
0
+10
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bunakin
Невероятно умный монолог от Брауна, устал читать аж🙃
+7
0
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Марсель Объелся
Меня одного рассмешило от того, что его ютуб канал называется «Жизнь баста»?😅
+8
-1
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Thoughtfulduck
Я зачитал эту статью, как будто рэп послушал)
+5
0
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Daylight
Просто представьте, в 2023 году появился тот, кого Кваме может небезосновательно называть тупым
+4
-1
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zippa
Ответ Forza
Блин, теперь я хочу, чтобы Морант сейчас извинится, отбыл дисквалификацию, а потом опять показал пистолет в камеру. Бомбёжка Квабе Брауна тогда, наверное, будет ну просто уморительнейшей.
может даже хип-хоп альбом запишет
+3
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ej-aka-ds
психанул
+2
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maximus3737
Вот уж не ожидал от Кваме такой адекватности, хоть и несколько сумбурно
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Сергей Григорьев
жаль, что нельзя поставить плюс самой новости. Кваме - красавчик!
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AEZAKMI228
Ответ Марсель Объелся
Меня одного рассмешило от того, что его ютуб канал называется «Жизнь баста»?😅
Оррр
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konstantin khmel
Чипинкос базу выдал
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Archer_Great
Есть мнение, что автор новости пару-тройку словечек-строчек от себя накинул, что в целом картину не меняет ни капли))
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Антон
Довольно сумбурно, но в целом верно. Особенно про "друзей".
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Вася Пупкин
Норм выдал. Учитывая блеклую карьеру Кваме, многие будут ассоциировать его исключительно с этим монологом )
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fedorbazaykin
Следующая новость:Джа Морант застрелил Кваме Брауна
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Freddy Durst
Браун разнёс мамкиного гангстера
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Leo Bonart
Ответ fedorbazaykin
Следующая новость:Джа Морант застрелил Кваме Брауна
Для этого надо еще попасть
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lampard4ever
Всё по делу.
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Адмирал МакКряк
Ответ Undrey
реально, как в оригинале он сказал про нба тупой?) кваме конечно наговорил, все приплел, разница между ними только в возрасте по ходу)
Вероятно, Dumbboy
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