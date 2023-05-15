Кваме Браун – Морэнту: «Ты самый тупой ублюдок в НБА»

Бывший игрок НБА Кваме Браун крайне эмоционально отреагировал на очередной инцидент с оружием с участием разыгрывающего « » .

«Итак, Джа Морэнт, ты любишь играть с оружием, да? Ты любишь играть с оружием, да, мальчик? Ты любишь играть с оружием... Вместо того чтобы просто сидеть дома, покупать все оружие, которое хочешь, играть со всеми стволами, не снимая этого на камеру, ты решаешь попасть в неприятности: помахать пистолетом в ночном клубе, принести свои сраные извинения и вновь показать ствол в прямом эфире. Я слышал о рэпере «NBA Youngboy», но ты «NBA Тупой бой». Ты самый тупой ублюдок в лиге.

Тебе полается 231 миллион долларов, а ты строишь из себя бандита? Это нормально, что у тебя есть пистолет. У тебя есть право по 2-й поправке иметь пистолет, но какого *** ты постоянно достаешь его, размахиваешь им? И еще эти песни на фоне. Эта музыка вводит тебя в транс, тупой мальчишка? Потому что эта музыка будет стоить тебе твоей ****** карьеры.

Ты будешь целыми днями скакать с ниггерами, просто слушая музыку на заднем дворе чертовой хибары, если продолжишь быть идиотом. Ты «NBA Тупой бой», а твои друзья – не твои друзья, черт возьми. Раньше я тоже поступал глупо. Знаешь, когда я замечаю настоящего друга? Настоящий друг скажет тебе, когда ты не прав, и он просто не будет участвовать с тобой в этом дерьме. Понимаете, настоящий друг не будет постоянно читать морали, что правильно, а что нет. Он один раз выскажет свое мнение и позволит тебе самому принимать решения.

Друг не сядет в машине рядом с тобой, записывая, как ты делаешь что-то глупое. Тот ниггер достал мобильник, зная, что у тебя есть пистолет, а ты был настолько глуп, что вытащил его на камеру, потому что ты «NBA Тупой бой». Слава богу, что ты умеешь бросать баскетбольный мяч и прыгать, потому что это все, на что ты способен.

У тебя с головой что-то не так. 231 миллион долларов, а ты пытаешься быть уличным гэнгста? Что это за дерьмо? Настоящие гэнгста не думают, что ты уличный гэнгста, тупица. Настоящие гэнгста не могут дождаться, когда ты придешь к ним в наручниках, они увидят, как высоко прыгает твоя задница. Твоя задница будет играть в баскетбол в чертовом Пеликан Бэй (тюрьма строгого режима в Кресент-Сити, Калифорния – прим.), они тебя там быстренько вырубят.

Ты хочешь быть новым Гилбертом Аренасом. Ты хочешь быть новым, мать его, Гилбертом Аренасом. Это просто ******** культура, где черный мужчина не может просто быть черным мужчиной. Он должен быть тупым ниггером, достающим оружие. С каких пор музыка и пистолет идут вместе, ты, тупой ублюдок? Почему все вы, ниггеры, должны иметь пистолет, грозно размахивать им в воздухе, как будто это что-то значит?

Все, что ты делаешь – так это выглядишь глупо. Ты позволяешь себе опускаться до уровня позорных друзей, а они тебе не друзья. Твои друзья должны были посмотреть на тебя с твоим сраным пистолетом, выбить эту ***** у тебя из рук и избить тебя на камеру. Знаешь почему? Белые, которые платят тебе зарплату, могли бы сказать: «Ну, по крайней мере, у него есть кто-то рядом, кто заботится о нем». Этот ниггер должен был надрать тебе задницу на камеру, чтобы никакие белые не смогли аннулировать твой чертов контракт.

Кто-то должен сказать все как есть: ты тупой, самый тупой ублюдок. Если ты хотел донести именно это, что ты тупой ублюдок, то я тебе верю. Все эти чертовы деньги, которые раздают белые, 231 миллион долларов, и ты просто пытаешься их вернуть? «Мне не нужен 231 миллион долларов, зачем вы даете мне эти деньги? Забирайте обратно», – закончил 8-минутный монолог Браун.

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