Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс провел последние несколько месяцев сезона с разрывом сухожилия»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс доигрывал сезон с разрывом сухожилия стопы и летом может пропустить два месяца из-за операции.

« провел последние несколько месяцев сезона с разрывом сухожилия, который летом может потребовать хирургического вмешательства.

Как мне сказали, он заново обследует стопу. Вполне возможно, что ему потребуется операция, после которой он пропустит два месяца.

Когда тебе 38 лет, и ты только что завершил свой 20-й сезон, ты задумываешься о будущем. Это естественно. Но это первый случай, когда Леброн заговорил о завершении карьеры, поэтому все были застигнуты врасплох, даже его окружение.

Ожидаю ли я, что Леброн завершит карьеру? Нет. Я полностью уверен, что он будет играть в следующем сезоне», – сказал Чарания.

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