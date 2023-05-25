Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс провел последние несколько месяцев сезона с разрывом сухожилия»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс доигрывал сезон с разрывом сухожилия стопы и летом может пропустить два месяца из-за операции.

«Леброн Джеймс провел последние несколько месяцев сезона с разрывом сухожилия, который летом может потребовать хирургического вмешательства.

Как мне сказали, он заново обследует стопу. Вполне возможно, что ему потребуется операция, после которой он пропустит два месяца.

Когда тебе 38 лет, и ты только что завершил свой 20-й сезон, ты задумываешься о будущем. Это естественно. Но это первый случай, когда Леброн заговорил о завершении карьеры, поэтому все были застигнуты врасплох, даже его окружение.

Ожидаю ли я, что Леброн завершит карьеру? Нет. Я полностью уверен, что он будет играть в следующем сезоне», – сказал Чарания.

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15 комментариев

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Kikir
Ну началось.....
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Rakoth
Все по классике, как слетел, так сразу инфа, что с травмой был, проходили мы это после сумма в финале. Надо же корону как-то поддерживать, дескать был бы здоров, всех бы порвали
+6
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Sonder
Ответ Antosha-grisha
А надо мной угарали когда я писал , что такое чувство , что он с травмой играет. Постарел , постарел.. за неделю не стареют , он до травмы бегал быстрее 20-ти летних.
ты правда в это поверил?
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Игорь Какосов
Ответ Antosha-grisha
А надо мной угарали когда я писал , что такое чувство , что он с травмой играет. Постарел , постарел.. за неделю не стареют , он до травмы бегал быстрее 20-ти летних.
Тоже так видел что с травмой играет. По этому как-то в четверти ни разу не бросил. Это была не тактика, видно было мучается
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Квадратура Круга
если бы был здоров, Стефа бы он свипнул даже в 45 лет
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Аморалинни
Ответ Sonder
ты правда в это поверил?
В 4 четверти на ровном месте просто так упал)
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havoc3
Для его возраста это нормально.
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SopTecret
Ну, будем ждать нормальной работы над составом от руководства и здорового Леброна на следующий сезон. Посмотрим, что тогда смогут
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cm9x4
А еще совсем недавно писали, что у него ВООБЩЕ травмы не было и он просто отпуск устроил. 🙄

Видимо скоро будет третья версия, что настоящего Леброна похитили инопланетяне?
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пердак
Позорник уже травму придумал
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Jerry Rodrogha
Ответ SopTecret
Ну, будем ждать нормальной работы над составом от руководства и здорового Леброна на следующий сезон. Посмотрим, что тогда смогут
Для приличия будут играть насколько получится. Выйти в ПО и как-то достойно сыграть для болел - это пока что потолок. По сравнению с ожиданиями начала сезона это уже прогресс
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JuVero
Ответ Rakoth
Все по классике, как слетел, так сразу инфа, что с травмой был, проходили мы это после сумма в финале. Надо же корону как-то поддерживать, дескать был бы здоров, всех бы порвали
о травме задолго до плова было известно.
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Jerry Rodrogha
Ответ LittleBigDen
Любая другая суперзвезда, играющая с травмой в плей-офф: «вот это менталитет, Леброн бы никогда так не сделал» Леброн играет плей-офф с травмой: «ну началось, это все отговорки». Всем, кто мало-мальски следил за сезоном, очевидно, что Джеймс с повреждением играл.
Почему, на Криса Пола такая же реакция.
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