Руководитель команды НБА: «Леброн не завершит карьеру. Он просто сменил тему: мы обсуждаем не 0-4, а Джеймса и его возможный уход»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Высокопоставленные лица НБА не верят в возможность скорого завершения карьеры Леброна Джеймса.

«Он будет играть в следующем году. Джеймс просто сменил тему разговора. Теперь мы не обсуждаем, что они проиграли 0-4 – мы говорим о Леброне и об окончании его карьеры. Он любит контролировать нарратив», – сказал один из руководителей команды Западной конференции.

«Некоторые источники в НБА предполагают, что Джеймс таким образом начал кампанию по оказанию давления на руководство «Лейкерс», пытаясь переманить свободного агента Кайри Ирвинга, который, как многие ожидают, продлит соглашение с «Далласом», – пишет журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

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22 комментария

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Sanan1908
Хитрый дед))
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Mr.BadGuy
Любовь Леброна и некоторых его глоров к Кайри какая то иррациональная.
Кайри ничего не показал в Бостоне, хотя у них тогда был топовый состав на западе. Яннис еще не подрос. А у Бостона уже были Тейтум, Браун, Смарт и еще не старый Хорфорд.
Кайри ничего не показал в Нетс с Дюрантом и Харденом.
Кайри уронил Даллас уверенно идущий в середине зоны ПО, за пределы плейин.
Откуда вообще есть мнение, что Кайри чтото покажет в ЛАЛ?
+19
-4
+15
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Максим Усков
Леброна будут провожать всей лигой в одной команде с сыном и с поздравлениями от каждого уборщика.
+11
-1
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whoisme
Ответ Dark Lion
Зато Кайри показал что-то с Леброном. Будем честны Ирвинг самый совместимый игрок из звезд с кем играл Леброн
Лол, нет. Вейд. Кайри после гайки стал несовместим совсем. Вейд прошел и чокерство Леброна против Мавс и победы и решение кинуть Майями ради молодых биг3. Кайри не такой
+4
0
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Mr.BadGuy
Ответ Дмитрий Кутузов
Так и есть. Есть ещё один момент: а интересно ли Кайри играть с Леброном?
Ну вроде Кайри хотел обмен именно в ЛАЛ, но Нетс уперлись и назло ему обменяли его в Даллас.
+4
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Dark Lion
Ответ Mr.BadGuy
Любовь Леброна и некоторых его глоров к Кайри какая то иррациональная. Кайри ничего не показал в Бостоне, хотя у них тогда был топовый состав на западе. Яннис еще не подрос. А у Бостона уже были Тейтум, Браун, Смарт и еще не старый Хорфорд. Кайри ничего не показал в Нетс с Дюрантом и Харденом. Кайри уронил Даллас уверенно идущий в середине зоны ПО, за пределы плейин. Откуда вообще есть мнение, что Кайри чтото покажет в ЛАЛ?
Зато Кайри показал что-то с Леброном. Будем честны Ирвинг самый совместимый игрок из звезд с кем играл Леброн
+6
-3
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Van
Ответ Mr.BadGuy
Любовь Леброна и некоторых его глоров к Кайри какая то иррациональная. Кайри ничего не показал в Бостоне, хотя у них тогда был топовый состав на западе. Яннис еще не подрос. А у Бостона уже были Тейтум, Браун, Смарт и еще не старый Хорфорд. Кайри ничего не показал в Нетс с Дюрантом и Харденом. Кайри уронил Даллас уверенно идущий в середине зоны ПО, за пределы плейин. Откуда вообще есть мнение, что Кайри чтото покажет в ЛАЛ?
Все по делу, но "любовь" ЛеБрона к Кайри вполне рациональна:

1. Воссоединение - это красивая история, которая показывает, что виноват был не Леброн, а только Кайри, который это признает в случае перехода

2. С Леброном не очень то и хотят играть суперзвезды

3. Кайри по прежнему суперзвезда и много что может

4. В случае поражения, можно все спихнуть на сумасшедшего Ирвинга. Не напрямую, конечно, но Леброн умеет создавать выгодную информационную обстановку.

ЛеБрон явно знает чего хочет. Даже если Кайри не перейдет к нему, весь этот шум вокруг "Ирвинг в Лейкерс" уже сыграл в пользу ЛеБрона: он был не виноват, что Ирвинг ушел, с ним все ещё хотят играть звёзды.
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Vyacheslav Kozikhin
Я возможно наивный, но я не представляю чтобы Леброн ушел без прощального сезона как Коби.
У Уэйда вроде тоже такой был.
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Дмитрий Кутузов
Ответ Mr.BadGuy
Любовь Леброна и некоторых его глоров к Кайри какая то иррациональная. Кайри ничего не показал в Бостоне, хотя у них тогда был топовый состав на западе. Яннис еще не подрос. А у Бостона уже были Тейтум, Браун, Смарт и еще не старый Хорфорд. Кайри ничего не показал в Нетс с Дюрантом и Харденом. Кайри уронил Даллас уверенно идущий в середине зоны ПО, за пределы плейин. Откуда вообще есть мнение, что Кайри чтото покажет в ЛАЛ?
Так и есть. Есть ещё один момент: а интересно ли Кайри играть с Леброном?
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vlasovsport
Ответ betwriver
Время неумолимо. После нынешних 0:4 этот король фактически умер. Нежелание Леброна принять этот факт лишь усугубляет ситуацию. Да, на ностальгии по минувшим годам можно делать еще продажи. Но тенденции и время неумолимо... Ему и его фанатам придется посмотреть правде в глаза (как и вообще каждому человеку: мы все умрем)
Ага ГСВ тоже умерли на сезон. А потом чемпионами стали. Леброну нужга еще одна звезда, чтобы тащила в регулярке. Он уже не может тащить на себе команду весь сезон
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Курье Хамес
Ответ betwriver
Время неумолимо. После нынешних 0:4 этот король фактически умер. Нежелание Леброна принять этот факт лишь усугубляет ситуацию. Да, на ностальгии по минувшим годам можно делать еще продажи. Но тенденции и время неумолимо... Ему и его фанатам придется посмотреть правде в глаза (как и вообще каждому человеку: мы все умрем)
лол, он в финале конференции проиграл сильнейшей команде нба. другие суперзвезды даже до этой стадии не доползли. они значит вообще ходячие мертвецы?
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betwriver
Ответ vlasovsport
Ага ГСВ тоже умерли на сезон. А потом чемпионами стали. Леброну нужга еще одна звезда, чтобы тащила в регулярке. Он уже не может тащить на себе команду весь сезон
Звезды Девиса уже Леброну не достаточно. И, в отличие от лидеров ГСВ, есть нюанс - 30 декабря - Леброну исполнится уже 39 лет.
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scorp19
Джеймсу надо переходить в Голден Стейт и напоследок 5 перстень будет
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betwriver
Время неумолимо. После нынешних 0:4 этот король фактически умер. Нежелание Леброна принять этот факт лишь усугубляет ситуацию. Да, на ностальгии по минувшим годам можно делать еще продажи. Но тенденции и время неумолимо... Ему и его фанатам придется посмотреть правде в глаза (как и вообще каждому человеку: мы все умрем)
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Stivi M.D.
Ответ Mr.BadGuy
Любовь Леброна и некоторых его глоров к Кайри какая то иррациональная. Кайри ничего не показал в Бостоне, хотя у них тогда был топовый состав на западе. Яннис еще не подрос. А у Бостона уже были Тейтум, Браун, Смарт и еще не старый Хорфорд. Кайри ничего не показал в Нетс с Дюрантом и Харденом. Кайри уронил Даллас уверенно идущий в середине зоны ПО, за пределы плейин. Откуда вообще есть мнение, что Кайри чтото покажет в ЛАЛ?
Есть мнение, что Леброн единственный, кто способен обуздать Кайри. Ну и про синергию прошлого и т.д.
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Vanila Panda
Ответ Mr.BadGuy
Любовь Леброна и некоторых его глоров к Кайри какая то иррациональная. Кайри ничего не показал в Бостоне, хотя у них тогда был топовый состав на западе. Яннис еще не подрос. А у Бостона уже были Тейтум, Браун, Смарт и еще не старый Хорфорд. Кайри ничего не показал в Нетс с Дюрантом и Харденом. Кайри уронил Даллас уверенно идущий в середине зоны ПО, за пределы плейин. Откуда вообще есть мнение, что Кайри чтото покажет в ЛАЛ?
без негатива, конечно, но Яннис не подрос. а 20ти летние Татум и Браун подросли?
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pele_kan
Ответ Analjinn
Такое. Лёба может на эмоциях что-то сказал, но все раздувают из него какого-то сверхпродуманного серого кардинала с дьявольскими планами по переманиванию внимания.
какой же он серый кардинал раз он внимание на себя перетягивает?)
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sboku
Ответ vlasovsport
Ага ГСВ тоже умерли на сезон. А потом чемпионами стали. Леброну нужга еще одна звезда, чтобы тащила в регулярке. Он уже не может тащить на себе команду весь сезон
"Ага ГСВ тоже умерли на сезон. А потом чемпионами стали." - просьба не путать Б-жий дар и яичницу.
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