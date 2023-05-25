Руководитель команды НБА: «Леброн не завершит карьеру. Он просто сменил тему: мы обсуждаем не 0-4, а Джеймса и его возможный уход»

Высокопоставленные лица НБА не верят в возможность скорого завершения карьеры .

«Он будет играть в следующем году. Джеймс просто сменил тему разговора. Теперь мы не обсуждаем, что они проиграли 0-4 – мы говорим о Леброне и об окончании его карьеры. Он любит контролировать нарратив», – сказал один из руководителей команды Западной конференции.

«Некоторые источники в НБА предполагают, что Джеймс таким образом начал кампанию по оказанию давления на руководство «Лейкерс», пытаясь переманить свободного агента , который, как многие ожидают, продлит соглашение с « », – пишет журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

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