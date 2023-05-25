Руководитель команды НБА: «Леброн не завершит карьеру. Он просто сменил тему: мы обсуждаем не 0-4, а Джеймса и его возможный уход»
Высокопоставленные лица НБА не верят в возможность скорого завершения карьеры Леброна Джеймса.
«Он будет играть в следующем году. Джеймс просто сменил тему разговора. Теперь мы не обсуждаем, что они проиграли 0-4 – мы говорим о Леброне и об окончании его карьеры. Он любит контролировать нарратив», – сказал один из руководителей команды Западной конференции.
«Некоторые источники в НБА предполагают, что Джеймс таким образом начал кампанию по оказанию давления на руководство «Лейкерс», пытаясь переманить свободного агента Кайри Ирвинга, который, как многие ожидают, продлит соглашение с «Далласом», – пишет журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.
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Кайри ничего не показал в Бостоне, хотя у них тогда был топовый состав на западе. Яннис еще не подрос. А у Бостона уже были Тейтум, Браун, Смарт и еще не старый Хорфорд.
Кайри ничего не показал в Нетс с Дюрантом и Харденом.
Кайри уронил Даллас уверенно идущий в середине зоны ПО, за пределы плейин.
Откуда вообще есть мнение, что Кайри чтото покажет в ЛАЛ?
1. Воссоединение - это красивая история, которая показывает, что виноват был не Леброн, а только Кайри, который это признает в случае перехода
2. С Леброном не очень то и хотят играть суперзвезды
3. Кайри по прежнему суперзвезда и много что может
4. В случае поражения, можно все спихнуть на сумасшедшего Ирвинга. Не напрямую, конечно, но Леброн умеет создавать выгодную информационную обстановку.
ЛеБрон явно знает чего хочет. Даже если Кайри не перейдет к нему, весь этот шум вокруг "Ирвинг в Лейкерс" уже сыграл в пользу ЛеБрона: он был не виноват, что Ирвинг ушел, с ним все ещё хотят играть звёзды.
У Уэйда вроде тоже такой был.