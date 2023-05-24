Руководитель НБА: «Леброн Джеймс – не большой поклонник Д’Анджело Расселла»
По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не в восторге от игры партнера по команде Д’Анджело Расселла в серии плей-офф против «Денвера» (0-4).
«Не думаю, что одна серия может полностью изменить взгляд клуба на одного игрока, но это произошло с некоторыми представителями «Лейкерс» и, возможно, самое главное – с Леброном.
Хотят ли они вкладываться в этого парня? Хочет ли Леброн, чтобы Расселл остался? Ходят слухи, что Леброн – не большой поклонник Расселла.
Но они отдали за него пик первого раунда. А я могу сказать, что для некоторых в этом клубе это было все равно, что вырвать зуб. Они отдали пик, и они не отпустят его», – сказал функционер.
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Разыгрывающий Расселл Уэстбрук (34 года, 191 см), форвард Хуан Тоскано-Андерсон (29 лет, 198 см) и центровой Дэмиан Джонс (27 лет, 211 см) отправились в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией в виде пика 1-го раунда «озерников» 2027 года (защищен в Топ-4), а разыгрывающий Майк Конли (35 лет, 185 см), защитник Никил Александер-Уокер (24 года, 193 см) и пик 2-го раунда – в «Тимбервулвз».
человек не показал ничего за последних 4 года!
пробуйте менять его на ирвинга ))) ЛАЛ он точно не нужен ..он не помощник ни в защите ,ни в нападении
не фанат ЛАЛ и не фанат Леброна ) но все же отдать должное человеку нужно ...