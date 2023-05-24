Руководитель НБА: «Леброн Джеймс – не большой поклонник Д’Анджело Расселла»

По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, форвард «Лейкерс» не в восторге от игры партнера по команде Д’Анджело Расселла в серии плей-офф против «Денвера» (0-4).

«Не думаю, что одна серия может полностью изменить взгляд клуба на одного игрока, но это произошло с некоторыми представителями «Лейкерс» и, возможно, самое главное – с Леброном.

Хотят ли они вкладываться в этого парня? Хочет ли Леброн, чтобы Расселл остался? Ходят слухи, что Леброн – не большой поклонник Расселла.

Но они отдали за него пик первого раунда. А я могу сказать, что для некоторых в этом клубе это было все равно, что вырвать зуб. Они отдали пик, и они не отпустят его», – сказал функционер.

«Денвер» не оставил шансов «Лейкерс»! Йокич – в финале, Леброн – в отпуске (или уже на пенсии?)