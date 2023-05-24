Руководитель НБА: «Леброн Джеймс – не большой поклонник Д’Анджело Расселла»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не в восторге от игры партнера по команде Д’Анджело Расселла в серии плей-офф против «Денвера» (0-4).

«Не думаю, что одна серия может полностью изменить взгляд клуба на одного игрока, но это произошло с некоторыми представителями «Лейкерс» и, возможно, самое главное – с Леброном.

Хотят ли они вкладываться в этого парня? Хочет ли Леброн, чтобы Расселл остался? Ходят слухи, что Леброн – не большой поклонник Расселла.

Но они отдали за него пик первого раунда. А я могу сказать, что для некоторых в этом клубе это было все равно, что вырвать зуб. Они отдали пик, и они не отпустят его», – сказал функционер.

«Денвер» не оставил шансов «Лейкерс»! Йокич – в финале, Леброн – в отпуске (или уже на пенсии?)

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29 комментариев

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arspurs9
ДиЛо, конечно, провал. Отвратительная игра в ПО, хотя планировался то третьей звездой. Уже Ривз приносит гору пользы, Хачимура, а этот все о венах думает.
+27
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+26
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Insamo217
такое ощущение, что самое важное что принёс Рассел в команду - это показал им крутой жест "лёд в вене") и половина игроков Лейкерс его показывала) А так очень видна разница между антигламур Ривзом, с прической школьника и полным отсутствием каких либо аксессуаров и Расселом с крутой прической, тату и прочими атрибутами звёзды. И какая огромная пропасть между эффективностью на площадке
+25
0
+25
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Лиллард унижатель!
Если не фанат, то зачем украл его фирменный жест Ice In My Veins?
+20
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victan
Ответ Insamo217
такое ощущение, что самое важное что принёс Рассел в команду - это показал им крутой жест "лёд в вене") и половина игроков Лейкерс его показывала) А так очень видна разница между антигламур Ривзом, с прической школьника и полным отсутствием каких либо аксессуаров и Расселом с крутой прической, тату и прочими атрибутами звёзды. И какая огромная пропасть между эффективностью на площадке
Ди Анжело "Ice in my veins, shit in my brains" Рассел
+10
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Hafiz
Ответ zizu120689
напомните на что обменяли Рассела? Мне это хрен еще когда он с Кобе играл не нравился...
«Лейкерс» получили разыгрывающего Д’Анджело Расселла (26 лет, 193 см), а также форвардов Малика Бизли (26 лет, 193 см) и Джарреда Вандербилта (23 года, 206 см).

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук (34 года, 191 см), форвард Хуан Тоскано-Андерсон (29 лет, 198 см) и центровой Дэмиан Джонс (27 лет, 211 см) отправились в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией в виде пика 1-го раунда «озерников» 2027 года (защищен в Топ-4), а разыгрывающий Майк Конли (35 лет, 185 см), защитник Никил Александер-Уокер (24 года, 193 см) и пик 2-го раунда – в «Тимбервулвз».
+8
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+8
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zizu120689
напомните на что обменяли Рассела? Мне это хрен еще когда он с Кобе играл не нравился...
+6
0
+6
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Рахон Р.
Ответ ɔculpa
Пытаюсь вспомнить, с кем в этом плей-офф Рассел провёл хорошую игру. В одном из предыдущих раундов. Какая-то одна была, помнится, а вот какая... Помню, даже хвалили его тут, что вот, хорошее подспорье в его лице для будущих свершений
https://www.sports.ru/basketball/1115094674-d-andzhelo-rassell-nabral-31-ochko-pri-12-iz-17-s-igry-v-6-m-matche-s-.html
+3
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zizu120689
Ответ Hafiz
«Лейкерс» получили разыгрывающего Д’Анджело Расселла (26 лет, 193 см), а также форвардов Малика Бизли (26 лет, 193 см) и Джарреда Вандербилта (23 года, 206 см). Разыгрывающий Расселл Уэстбрук (34 года, 191 см), форвард Хуан Тоскано-Андерсон (29 лет, 198 см) и центровой Дэмиан Джонс (27 лет, 211 см) отправились в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией в виде пика 1-го раунда «озерников» 2027 года (защищен в Топ-4), а разыгрывающий Майк Конли (35 лет, 185 см), защитник Никил Александер-Уокер (24 года, 193 см) и пик 2-го раунда – в «Тимбервулвз».
кароче его поменяли на никого) просто взяли чела который меньше вреда принесет чем Вестбрук
+5
-4
+1
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xamer 9
Ответ ɔculpa
Пытаюсь вспомнить, с кем в этом плей-офф Рассел провёл хорошую игру. В одном из предыдущих раундов. Какая-то одна была, помнится, а вот какая... Помню, даже хвалили его тут, что вот, хорошее подспорье в его лице для будущих свершений
Он в целом хорошо провёл серию с Мемфисом, дальше с каждым матчем с ГСВ все хуже. Возможно, тут проблема не в стабильности, а в травме, которая была прям перед плей-офф
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ɔculpa
Ответ Рахон Р.
https://www.sports.ru/basketball/1115094674-d-andzhelo-rassell-nabral-31-ochko-pri-12-iz-17-s-igry-v-6-m-matche-s-.html
Да, точно. Спасибо, Василий.
+1
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Ann Tretiakova
Он и в Миннесоте был никакой , начал играть только в этом сезоне когда понял что может пролететь мимо продления )))

человек не показал ничего за последних 4 года!
пробуйте менять его на ирвинга ))) ЛАЛ он точно не нужен ..он не помощник ни в защите ,ни в нападении
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Костя Кот
помню шакил на хачимуру гнал, мол кто это вообще такой, а он пользы принес в разы больше, чем рассел.
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jayc
Не везет Лейкерс с Расселами
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ɔculpa
Пытаюсь вспомнить, с кем в этом плей-офф Рассел провёл хорошую игру. В одном из предыдущих раундов. Какая-то одна была, помнится, а вот какая... Помню, даже хвалили его тут, что вот, хорошее подспорье в его лице для будущих свершений
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DayBecomeGame
а он должен 😁
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carmelo hot sause
Честно говоря, я думал, что обмен с Миннесотой будет самым удачным из всех для Лейкерс, но и Вандербилд, и особенно Ди-Ло и Бизли сыграли гораздо ниже своих возможностей. Последний вообще выпал из ротации. Думаю, найдут взамен более стабильного скорера, может даже 3&D игрока
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mqh9pzrxgf
Ответ zizu120689
кароче его поменяли на никого) просто взяли чела который меньше вреда принесет чем Вестбрук
Нет, драфт пик 2027, хоть и защищен топ-4, он будет высок
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kiper88
Ответ jayc
Не везет Лейкерс с Расселами
Ну они ещё в первый прихода Дианджело знали, что он сомнительный персонаж. Лучше он точно не стал
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Ann Tretiakova
Ответ mold-cel
но и Рассел скорее всего не в восторге от игры Леброна с Денвером. почему его мнением не поинтересоваться?
потому что Рассел никто и звать его никак ))а Леброн Король этой лиги !

не фанат ЛАЛ и не фанат Леброна ) но все же отдать должное человеку нужно ...
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kiper88
Ответ mold-cel
но и Рассел скорее всего не в восторге от игры Леброна с Денвером. почему его мнением не поинтересоваться?
Леброн то хорошо провел серию, к нему то какие притензии?
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kiper88
Ответ Костя Кот
помню шакил на хачимуру гнал, мол кто это вообще такой, а он пользы принес в разы больше, чем рассел.
Потому что Шак просто хайпит, он же не аналитик
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kiper88
Ответ Ann Tretiakova
Он и в Миннесоте был никакой , начал играть только в этом сезоне когда понял что может пролететь мимо продления ))) человек не показал ничего за последних 4 года! пробуйте менять его на ирвинга ))) ЛАЛ он точно не нужен ..он не помощник ни в защите ,ни в нападении
А Даллас прям мечтает о нем)
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