«Это какая-то чушь». Виктория Щербакова опровергла обвинения в краже ценностей на 2 млн рублей

Теги Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Баскетбол

Баскетболистка новосибирского «Динамо» Виктория Щербакова опровергла обвинения в краже вещей у сотрудника Wildberries.

По словам жены потерпевшего, спортсменка вынесла из квартиры Кимов ценностей более чем на 2 миллиона рублей.

«Это какая-то чушь, я не имею к этому никакого отношения», – заявила Щербакова в интервью «Известиям».

Она сообщила, что не знает, о каких вещах говорила Ким, и предположила, что такими действиями ей хотят «насолить». Кроме того, спортсменка уточнила, что не знает, кем приходится обвинительница ее бывшему молодому человеку.

В настоящее время в отношении Щербаковой проводится проверка на факт причастности к пропаже предметов.

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1 комментарий

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Holo Dilnick
Так, мужики, не расходимся! Похоже, не всё так однозначно!!
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