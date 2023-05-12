Баскетболистка «Динамо» обвиняется в краже 2 млн рублей у работника Wildberries

Баскетболистку «Динамо Новосибирск» Викторию Щербакову обвиняют в краже двух миллионов рублей у семьи главы IT-отдела Wildberries, передает Telegram-канал Bаza.

Лестат Ким, глава дата-отдела Wildberries, втайне изменял своей жене Анфисе с баскетболисткой. 28-летняя супруга на три недели уехала в Стамбул, когда Ким опубликовал в своих соцсетях фото с баскетбольного матча. После «тяжелого разговора» он признался в измене. Оказалось, что во время отъезда жены он жил с Викторией Щербаковой, играющей за новосибирское «Динамо».

Анфиса и Лестат договорились о компромиссе: муж выгоняет баскетболистку из квартиры, а затем супруги пытаются восстановить отношения.

Однако Викторию такой расклад не устроил. По словам Анфисы, спортсменка решила уйти красиво и вынесла из квартиры Кимов целый запас дорогих вещей: крест с бриллиантами, помолвочное кольцо, браслет Cartier, а также одежду и обувь от Gucci, Prada и Louis Vuitton.

По подсчетам Анфисы, суммарно из квартиры пропали ценности более чем на 2 миллиона рублей. В переписке с Лестатом баскетболистка призналась, что выбросила все в мусорный бак. Позднее Щербакова сменила позицию: заявила, что ничего не крала.

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