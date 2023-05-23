Джефф Грин: «Надеюсь, что «Наггетс» увековечат обе майки, и Николы Йокича, и Кармело Энтони»
Форвард «Денвера» Джефф Грин считает, что «Наггетс» должны вывести из обращения 15-й игровой номер и в честь Кармело Энтони, и в честь Николы Йокича.
«Надеюсь, что они увековечат обе майки, и Николы Йокича, и Кармело Энтони.
Я знаю, что это возможно, и Мело заслуживает этого за все, что он сделал для клуба. Он прославил «Наггетс». Я очень надеюсь, что они смогут договориться и это произойдет», – сказал Грин.
Слишком им везет на этот номер))
(тру стори, если чо).
Как раз недавно думал об этом.
Наггетс не самая разбалованная франшиза и кармело так или иначе фигура оставившая след в истории денвера. И вполне может быть удостоин майки под сводами.
Но теперь 15 номер это навсегда никола и в связи с этим интересно как поступит денвер
вылетел 6 раз в первом раунде и безвольно продул серию Лал в финале конфы.