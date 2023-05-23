Джефф Грин: «Надеюсь, что «Наггетс» увековечат обе майки, и Николы Йокича, и Кармело Энтони»

Форвард « » считает, что «Наггетс» должны вывести из обращения 15-й игровой номер и в честь Кармело Энтони, и в честь .

«Надеюсь, что они увековечат обе майки, и Николы Йокича, и .

Я знаю, что это возможно, и Мело заслуживает этого за все, что он сделал для клуба. Он прославил «Наггетс». Я очень надеюсь, что они смогут договориться и это произойдет», – сказал Грин.

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня