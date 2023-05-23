Джефф Грин: «Надеюсь, что «Наггетс» увековечат обе майки, и Николы Йокича, и Кармело Энтони»

Теги Денвер Кармело Энтони НБА Джефф Грин Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Денвера» Джефф Грин считает, что «Наггетс» должны вывести из обращения 15-й игровой номер и в честь Кармело Энтони, и в честь Николы Йокича.

«Надеюсь, что они увековечат обе майки, и Николы Йокича, и Кармело Энтони.

Я знаю, что это возможно, и Мело заслуживает этого за все, что он сделал для клуба. Он прославил «Наггетс». Я очень надеюсь, что они смогут договориться и это произойдет», – сказал Грин.

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13 комментариев

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Archer_Great
Ответ Марсель Объелся
А если Джефф Грин Денвер еще и к чемпионству приведёт, то и его там повесить можно
За что вы так с Грином, зачем его вешать?))
+30
0
+30
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Jokk
Ответ Максим Усков
Сложная ситуация, конечно. Интересно Никола сильно к номеру привязан или нет?
Номер еще со времен выступления в Сербии, так что как минимум не случайный
+9
0
+9
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Heyarager
А я бы не стал
Слишком им везет на этот номер))
+4
0
+4
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Archer_Great
Ответ andrushapumba
О Как раз недавно думал об этом. Наггетс не самая разбалованная франшиза и кармело так или иначе фигура оставившая след в истории денвера. И вполне может быть удостоин майки под сводами. Но теперь 15 номер это навсегда никола и в связи с этим интересно как поступит денвер
Будет, наверное, первый прецедент, когда джерси двух игроков, выступавших под одним номером, подаесят под сводами, номер выведут. Правда, надо будет дождаться окончания карьеры серба, но, полагаю, Карамельный потерпит)
+4
0
+4
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vy-sta-kre
Ответ Jokk
Номер еще со времен выступления в Сербии, так что как минимум не случайный
Конечно, неслучайный, ведь майки с другими номерами на него не налезли

(тру стори, если чо).
+3
-1
+2
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Марсель Объелся
А если Джефф Грин Денвер еще и к чемпионству приведёт, то и его там повесить можно
+1
0
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andrushapumba
О
Как раз недавно думал об этом.
Наггетс не самая разбалованная франшиза и кармело так или иначе фигура оставившая след в истории денвера. И вполне может быть удостоин майки под сводами.
Но теперь 15 номер это навсегда никола и в связи с этим интересно как поступит денвер
+1
0
+1
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Evincive
Что оба должны быть увековечены, это однозначно. А с номерами разберутся. А пока напомню закреплённые номера в клубе: №2 - Алекс Инглиш, №33 - Дэвид Томпсон, №40 - Байрон Бек(Первый игрок в истории клуба), №44- Дэн Иссел.
+1
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Максим Усков
Сложная ситуация, конечно. Интересно Никола сильно к номеру привязан или нет?
0
0
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Gainut
Болел за ЛеБрона, но очень рад за Йокича и Денвер
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ДИКАНЬ
Если гайки возьмут, то Йокича майка больше будет по размеру)) Ну или золотой можно сделать, все таки самородки и в этом году соответствуют названию полностью
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Stephan Carrypenko
Ну Никола как минимум сделал больше) Особенно с учётом расставания Мело с клубком. Будет вполне праведливо, чтобы и наггетс прокатили Мело. Карма - битч
+1
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quznez
а что такого сделал Мэло в Денвере?
вылетел 6 раз в первом раунде и безвольно продул серию Лал в финале конфы.
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