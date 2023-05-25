Спортивный директор «Уралмаша»: «Планируем сохранить костяк команды на 80 процентов»
Спортивный директор «Уралмаша» Сергей Доманов заявил, что клуб планирует сохранить 80 процентов состава, с которым в этом сезоне выиграл Суперлигу.
«Костяк команды планируем сохранить процентов на 80. Это будет непросто, так как рынок русских игроков очень мал и на наших игроков есть спрос среди других команд Единой лиги ВТБ, в том числе это и было уже в течение прошедшего сезона.
Хотелось бы сказать огромное спасибо всем игрокам, которые прошли с нами этот путь и верили в нас так же, как мы в них.
В планах подписать ставшего уже почти местным для нашей команды Джавонте Дагласа и добавить еще двух-трех иностранцев, поисками которых мы уже начали заниматься», — рассказал Доманов.
Екатеринбургский «Уралмаш» в этом году стал участником Единой лиги ВТБ.
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