Сергей Иванов: «Уралмаш» и «Руна» приняты в Лигу ВТБ с испытательным сроком в один год»

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов подвел итоги сезона-22/23 и рассказал о главных решениях совета турнира.

«Совет прошел успешно. Если говорить о прошедшем сезоне, то не хочется хвалу возносить к небесам, но сам себя не похвалишь, никто другой этого не сделает, поэтому можно сказать, что сезон был успешным. Будущий сезон мы начнем с открытием бюджетов, лига ВТБ остается единственной лигой в России, кто открывает бюджеты клубов и самой себя.

Поздравляю « » и «Руну» с тем, что они были приняты единогласно в лигу. Хотя были вопросы, да и сейчас они остаются. Клубы приняты с испытательным сроком в один год.

Впервые в следующем сезоне будет плей‑ин: команды, занявшие с седьмого по десятое место будут играть за два оставшихся места в плей‑офф. Принцип всем давно известен», – сказал Иванов.

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