Станислав Еремин: «Уралмашу» будет очень тяжело в Лиге ВТБ. Бюджет у клуба будет небольшой»

Теги Станислав Еремин Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Бывший тренер «Уралмаша» Станислав Еремин считает, что екатеринбургскому клубу будет тяжело в дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ из-за небольшого бюджета.

«Клуб доказал, что это сильнейшая команда в Суперлиге. Я думаю, что город Екатеринбург этого заслуживает. Команда в этом городе должна быть и выступать на самом высоком уровне. Жалко, что это решение принято так поздно. Но оно положительное. Оно способствует популяризации баскетбола на Урале и в Сибири.

Чего ждать от дебютантов в сезоне?

Я думаю, что им будет очень тяжело. Бюджет у клуба будет небольшой. К сожалению, будет тяжело из-за этого. Но первоочередная задача – не провалиться в первом году. Очень важно сохранить тот костяк, который уже есть и правильно провести селекционную работу. Нужно создать конкуренцию каждому сопернику», – сказал Еремин.

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