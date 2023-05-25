Виктор Кейру: «Руной» руководят люди, которые очень любят баскетбол»

Бывший игрок сборной России Виктор Кейру поддержал идею расширения Единой лиги ВТБ.

«Я очень рад за «Руну» и «Уралмаш». С «Руной» я сам в какой‑то момент сотрудничал и знаю, что у руля там люди, которые очень любят баскетбол. И по своей структуре, по своему профессионализму «Руна» – сто процентов команда лиги. Поэтому я искренне за них рад.

Что касается « », то он уже много лет показывает стабильную игру. Екатеринбург – прекрасный город. Я сам в свое время играл в этом городе. Конечно же, они заслуживают того, чтобы выступать в Единой лиге. В общем, очень рад, что эти две команды будут выступать в турнире», – сказал Кейру в интервью «Матч ТВ».

Екатеринбургский «Уралмаш» и московская « » вчера были приняты в Единую лигу ВТБ с испытательным сроком в один год.

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