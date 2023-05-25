Виктор Кейру: «Руной» руководят люди, которые очень любят баскетбол»

Теги Виктор Кейру Единая лига ВТБ Уралмаш Руна Баскетбол

Бывший игрок сборной России Виктор Кейру поддержал идею расширения Единой лиги ВТБ.

«Я очень рад за «Руну» и «Уралмаш». С «Руной» я сам в какой‑то момент сотрудничал и знаю, что у руля там люди, которые очень любят баскетбол. И по своей структуре, по своему профессионализму «Руна» – сто процентов команда Единой лиги. Поэтому я искренне за них рад.

Что касается «Уралмаша», то он уже много лет показывает стабильную игру. Екатеринбург – прекрасный город. Я сам в свое время играл в этом городе. Конечно же, они заслуживают того, чтобы выступать в Единой лиге. В общем, очень рад, что эти две команды будут выступать в турнире», – сказал Кейру в интервью «Матч ТВ».

Екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна» вчера были приняты в Единую лигу ВТБ с испытательным сроком в один год.

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