Эл Хорфорд – первый центровой в истории НБА со 145+ 3-очковыми за карьеру в плей-офф

Центровой « » отметился 12 очками, совершив 3 точных броска из-за дуги в 4-м матче с « » (1-3).

Как сообщает портал StatMuse, Хорфорд – первый центровой в истории НБА со 145 и более 3-очковыми за карьеру в плей-офф.

Примечательно, что за первые 7 лет игры в плей-офф (2007-2015, за исключением сезона-2013/14) Хорфорд реализовал лишь три 3-очковых.

За следующие 7 cезонов – еще 144 точных броска.

В текущем розыгрыше плей-офф он реализует 31% трехочковых, по карьере – 40,2%.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию