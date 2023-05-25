Эл Хорфорд – первый центровой в истории НБА со 145+ 3-очковыми за карьеру в плей-офф

Теги Бостон Майами НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Баскетбол

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд отметился 12 очками, совершив 3 точных броска из-за дуги в 4-м матче с «Майами» (1-3).

Как сообщает портал StatMuse, Хорфорд – первый центровой в истории НБА со 145 и более 3-очковыми за карьеру в плей-офф.

Примечательно, что за первые 7 лет игры в плей-офф (2007-2015, за исключением сезона-2013/14) Хорфорд реализовал лишь три 3-очковых.

За следующие 7 cезонов – еще 144 точных броска.

В текущем розыгрыше плей-офф он реализует 31% трехочковых, по карьере – 40,2%.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Оперативненько)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий