«Знали, что он будет на работе». Адвокаты по делу о банкротстве FTX вручили Шакилу О’Нилу все документы после 4-й игры «Бостон» – «Майами»

Адвокаты по делу о банкротстве криптобиржи FTX спустя несколько месяцев наконец смогли лично вручить легенде НБА Шакилу О’ необходимые документы.

В ноябре прошлого года инвестор Эдвин Гаррисон подал коллективный иск, в котором фигурирует множество актеров и спортсменов, которые, как считается, поддерживали или участвовали в маркетинговых кампаниях обанкротившейся криптоплатформы FTX.

Юристы Гаррисона в середине марта признались изданию Forbes, что им никак не удается вручить судебные документы бывшей звезде НБА Шакилу О’Нилу.

«Лично предоставили ему все документы, поэтому он более не может применять свою абсурдную тактику отсрочки.

Мы смотрели третью игру « » с « », поэтому знали, что он будет на своем рабочем месте, в студии», – заявил адвокат Адам Московиц после 4-й игры финала Востока.

Примечательно, что стадион, на котором произошло действие, ранее назывался «FTX Arena».

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