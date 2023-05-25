Девин Букер поддерживает возможное назначение Кевина Янга на должность главного тренера «Санз»

Бывший ассистент Монти Уильямса Кевин Янг считается серьезным кандидатом на пост главного тренера « », сообщает инсайдер Марк Стейн.

После увольнения Уильямса имя Янга сразу называлось в числе основных претендентов на вакантную должность. По словам источников, звезда «Санз» одобряет кандидатуру Янга. Это одобрение имеет значительный вес, учитывая влияние и положение Букера в клубе.

41-летний специалист уже побывал на собеседованиях в «Милуоки» и «Торонто».

Янг имеет шестилетний опыт работы главным тренером в G-лиге, а также был ассистентом в «Филадельфии» (2017–2020).

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