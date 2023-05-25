Девин Букер поддерживает возможное назначение Кевина Янга на должность главного тренера «Санз»
Бывший ассистент Монти Уильямса Кевин Янг считается серьезным кандидатом на пост главного тренера «Финикса», сообщает инсайдер Марк Стейн.
После увольнения Уильямса имя Янга сразу называлось в числе основных претендентов на вакантную должность. По словам источников, звезда «Санз» Девин Букер одобряет кандидатуру Янга. Это одобрение имеет значительный вес, учитывая влияние и положение Букера в клубе.
41-летний специалист уже побывал на собеседованиях в «Милуоки» и «Торонто».
Янг имеет шестилетний опыт работы главным тренером в G-лиге, а также был ассистентом в «Филадельфии» (2017–2020).
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