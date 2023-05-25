Девин Букер поддерживает возможное назначение Кевина Янга на должность главного тренера «Санз»

Теги Финикс НБА Монти Уильямс Девин Букер Баскетбол

Бывший ассистент Монти Уильямса Кевин Янг считается серьезным кандидатом на пост главного тренера «Финикса», сообщает инсайдер Марк Стейн.

После увольнения Уильямса имя Янга сразу называлось в числе основных претендентов на вакантную должность. По словам источников, звезда «Санз» Девин Букер одобряет кандидатуру Янга. Это одобрение имеет значительный вес, учитывая влияние и положение Букера в клубе.

41-летний специалист уже побывал на собеседованиях в «Милуоки» и «Торонто».

Янг имеет шестилетний опыт работы главным тренером в G-лиге, а также был ассистентом в «Филадельфии» (2017–2020).

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2 комментария

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Roman Boroveev
Ну давайте расти вместе с ним, полно же времени. Нет.
Хочется с чемпионским опытом, только не Дока.
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Антон Нестеренко
Ника Янга!
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