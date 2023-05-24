« » определился с финальным списком из пяти кандидатов на пост главного тренера команды.

На вакантную позицию претендуют известные тренеры, которые приводили свои команды к победе в НБА – , и .

В числе претендентов также ассистент «Сакраменто» Жорди Фернандес и член тренерского штаба «Санз» Кевин Янг.

«Финикс» после вылета из плей-офф во втором раунде отправил в отставку Монти Уильямса.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»