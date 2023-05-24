Ник Нерс, Док Риверс и Фрэнк Вогель в числе пяти кандидатов на пост главного тренера «Финикса»

Теги Док Риверс Финикс НБА Жорди Фернандес Фрэнк Вогель Ник Нерс Баскетбол

«Финикс» определился с финальным списком из пяти кандидатов на пост главного тренера команды.

На вакантную позицию претендуют известные тренеры, которые приводили свои команды к победе в НБА – Ник Нерс, Док Риверс и Фрэнк Вогель.

В числе претендентов также ассистент «Сакраменто» Жорди Фернандес и член тренерского штаба «Санз» Кевин Янг.

«Финикс» после вылета из плей-офф во втором раунде отправил в отставку Монти Уильямса.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

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16 комментариев

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DENBO
Док Риверс))) Контрольный в голову CP3!
+57
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LilAnswer
Дока в Финикс будет мощно:)
+24
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Вадим Ахтямов
Крис Пол - Ah shit here we go again
+15
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Insamo217
максимально разные тренеры) ну и Риверс с Дюрантом это конечно сильно) камон лецгоу, Кевин, камон лецгоу!
+8
-3
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Телохранитель Джеймса Уорти
Вопрос с собеседования Дока:
- Мистер Риверс, что вы предпримете, если защитники начнут сдваиваться на Дюранте и/или Букере?
- Камон, разве это проблема? Суперзвезды сами разберутся.
+5
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Mstislav
Риверс явно кого-то держит в заложниках, иначе я не могу объяснить как он раз за разом фигурирует в кандидатах на главного тренера, в далеко не самых слабых командах
+4
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Айрат Ситдиков
Что-то мне кажется, что новый владелец прямо захочет дока) он умеет производить впечатления на владельцев, почему-то)
+2
0
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Друг Джордана
Риверс: пацаны, го, я создал. Камон, лэгоуууу
+2
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Вадим flanec
Надеюсь будет либо Нерс, либо Янг.
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I'mNotChrisPaul
Ответ DENBO
Док Риверс))) Контрольный в голову CP3!
не факт, что Пол останется в Финиксе в следующем сезоне
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БУГАЙ
Вогеля возьмут или Нерса
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timson
агент Дока либо волшебник либо это Сильвер на полставки подрабатывет. как можно ещё объяснить что он постоянно после провалов числится в списках кандидатов в тренеры контенедров?
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timson
а куда Дантони делся? он на пенсии ? Финикс клёво против Денвера смотрелся в транзишине. Если это бы как-то ещё систематизировать то было бы интересно.
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maxim heavy
Док Риверс, очевидно. Этот прохвост уже почти четверть века без перерывов работает, и наверняка вел переговоры с Санс в ходе серии с Бостоном.
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Roman Boroveev
Ответ Вадим flanec
Надеюсь будет либо Нерс, либо Янг.
Янг то чем себя проявил?
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Локоть Артеста
Ответ timson
агент Дока либо волшебник либо это Сильвер на полставки подрабатывет. как можно ещё объяснить что он постоянно после провалов числится в списках кандидатов в тренеры контенедров?
Подозреваю что Риверс знает про Сильвера нечто очень нехорошее.
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