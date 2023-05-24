Кевин Дюрэнт посетил матч «Монако» – «Страсбур»

Суперзвезда « » Кевин Дюрэнт был замечен на трибуне во время 1-го матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Франции между «Монако» и « » (88:84, 1-0).

Дюрэнт дружит с разыгрывающим «Монако» и в прошлом сезоне посещал 4-й и 5-й матчи плей-офф Евролиги между « » и «Олимпиакосом». Дюрэнт и Джеймс вместе играли за «Бруклин».

«Финикс» проиграл «Денверу» в серии второго раунда плей-офф НБА (2-4).

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

Фото: Eurohoops.