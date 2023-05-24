Кевин Дюрэнт посетил матч «Монако» – «Страсбур»
Суперзвезда «Финикса» Кевин Дюрэнт был замечен на трибуне во время 1-го матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Франции между «Монако» и «Страсбуром» (88:84, 1-0).
Дюрэнт дружит с разыгрывающим «Монако» Майком Джеймсом и в прошлом сезоне посещал 4-й и 5-й матчи плей-офф Евролиги между «Монако» и «Олимпиакосом». Дюрэнт и Джеймс вместе играли за «Бруклин».
«Финикс» проиграл «Денверу» в серии второго раунда плей-офф НБА (2-4).
Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой
Фото: Eurohoops.
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