« » в рамках матча плей-офф французской лиги LNB Pro А дома победил «Шоле» (93:80).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 22 очка, 10 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

Худшим командам НБА не гарантирован первый выбор на драфте. Вот как это устроено

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме