Виктор Вембаньяма набрал 22 очка и 10 подборов в матче плей-офф с «Шоле»

Теги Сан-Антонио НБА видео чемпионат Франции Метрополитан Шоле Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Метрополитан» в рамках матча плей-офф французской лиги LNB Pro А дома победил «Шоле» (93:80).

Бигмен Виктор Вембаньяма набрал 22 очка, 10 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

19-летний француз считается главным претендентом на 1-й номер драфта НБА этого года.

Худшим командам НБА не гарантирован первый выбор на драфте. Вот как это устроено

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батя ивана
Ответ Михаил Евдокимов
Я хз, может я как-то не правильно смотрю, но я не вижу ничего сверх необычайного, там же все на голову его ниже. Вообще мне будет , конечно, интересно посмотреть на него в НБА, столько хайпа вокруг него, что прям диву даешься.
Ну да, просто чувак 19 лет ростом с огромного центра и широчайшим вингспаном, мягким броском и при этом подвижностью гарда, сколько таких было, верно?)
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Seadog
Ответ Михаил Евдокимов
Я хз, может я как-то не правильно смотрю, но я не вижу ничего сверх необычайного, там же все на голову его ниже. Вообще мне будет , конечно, интересно посмотреть на него в НБА, столько хайпа вокруг него, что прям диву даешься.
конечно если его сравнивать с тем же Лукой, который Европу разрывал в его возрасте и младше, он не так впечатляет. но на фоне остальных проспектов последних лет из Европы выглядит единорогом, плюс в САС ему дадут время развиваться, да и Поп надеюсь потренирует ещё пару лет, поставят ему базу. плюс бигмены выходят на свой пик ближе к 28-30 обычно, так как набор скиллов у них требуется другойч в отличии от гардов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
219см подвижности, с супер мягкой кистью, ему от центра площадки до кольца 2 шага. интересно на него посмотреть будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Евдокимов
Ответ Батя ивана
Ну да, просто чувак 19 лет ростом с огромного центра и широчайшим вингспаном, мягким броском и при этом подвижностью гарда, сколько таких было, верно?)
Посмотрим, я ничего не имею против него, вингспаны и прочее , но просто лично меня это не впечатляет на столько, чтоб я о нем думал , как пришествие какого-то баскетбольного мессии. Тут уже Сас чуть ли не контендером делают в разрезе пары лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Батя ивана
Ну да, просто чувак 19 лет ростом с огромного центра и широчайшим вингспаном, мягким броском и при этом подвижностью гарда, сколько таких было, верно?)
Порзингинс?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
the_sage
Шпала он конечно) Оттого что не раскачанный вширь ещё длиннее выглядит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey001
То ли во Франции площадки меньше, то ли он прям ОЧЕНЬ высокий :)
Интересно, чему его будет учить Данкан, который изначально был вдвое шире, с другой антропометрией тела и броска, и другой ролью на площадке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stoudemire
снимают с камеры наблюдения охраны? что за трэшовый ракурс видео?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВинниПох
богомол среди кузнечиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La1n
Ответ Батя ивана
Ну да, просто чувак 19 лет ростом с огромного центра и широчайшим вингспаном, мягким броском и при этом подвижностью гарда, сколько таких было, верно?)
Ещё и аллей-упы на тиммейтов делает. А так да - типичная поправка Маркуса Кэмби.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Аморалинни
Порзингинс?
И что у этого было у Порзингиса, кроме роста? Я напомню, что Кристапс даже не в тройке был задрафтован. Мне кажется, один этот факт должен говорить о принципиальной разнице в классе их.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий