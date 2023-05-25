Игорь Кочарян: «Cейчас мы занимаем достаточно активную позицию на рынке»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян поделился, что перед новым сезоном несколько позиций в команде нуждаются в усилении.

Вчера на совете лиги ВТБ МБА была принята в число полноправных участников лиги.

– На какие позиции ищете игроков?

– Пока еще не закончена работа по сохранению в команде тех ребят, которые были в составе в прошедшем сезоне. Но точечно две‑три позиции: защитника и большого игрока. Это требует усиления.

– Коновалова, Воронова, Касаткина удалось сохранить в команде. Кого еще из состава минувшего сезона нужно не упустить?

– Здесь вопрос, который требует нескольких дней. Потому что мы сейчас достаточно активную позицию занимаем на рынке. Думаю, что в ближайшее время контур состава будет понятен до конца. У нас есть еще ряд игроков, где требуется переподписание. Будем работать в этом направлении.

– Не озвучите фамилии?

– Пока нет, – сказал Кочарян «Матч ТВ».

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