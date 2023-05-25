Игорь Кочарян: «Cейчас мы занимаем достаточно активную позицию на рынке»
Генеральный директор МБА Игорь Кочарян поделился, что перед новым сезоном несколько позиций в команде нуждаются в усилении.
Вчера на совете Единой лиги ВТБ МБА была принята в число полноправных участников лиги.
– На какие позиции ищете игроков?
– Пока еще не закончена работа по сохранению в команде тех ребят, которые были в составе в прошедшем сезоне. Но точечно две‑три позиции: защитника и большого игрока. Это требует усиления.
– Коновалова, Воронова, Касаткина удалось сохранить в команде. Кого еще из состава минувшего сезона нужно не упустить?
– Здесь вопрос, который требует нескольких дней. Потому что мы сейчас достаточно активную позицию занимаем на рынке. Думаю, что в ближайшее время контур состава будет понятен до конца. У нас есть еще ряд игроков, где требуется переподписание. Будем работать в этом направлении.
– Не озвучите фамилии?
– Пока нет, – сказал Кочарян «Матч ТВ».
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