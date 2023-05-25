«Автодор» расстался с главным тренером Браниславом Вичентичем («Свободный агент»)

Теги Автодор Единая лига ВТБ Бранислав Вичентич Баскетбол

«Автодор» расстался с главным тренером Браниславом Вичентичем, передает телеграм-канал «Свободный агент».

Сообщается, что стороны не смогли договориться о продолжении сотрудничества.

В концовке сезона-2022/23 «Автодор» с восьмого места смог обеспечить себе место в плей-офф, но уступил в первом раунде ЦСКА всухую (0-3).

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