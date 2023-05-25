Игорь Кочарян: «Цель МБА – всегда побеждать и выглядеть достойно в лучшей лиге»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян поделился целями на предстоящий сезон-2023/24 лиги ВТБ.

Вчера на совете Лиги МБА была принята в число полноправных участников лиги.

– Это радостное событие для нас, поскольку на прошлогоднем совете лиги обозначали, что нас принимают на испытательный срок. В течение календарного года к нам не возникло вопросов, руководство лиги устроил наш спортивный уровень, а также уровень нашего менеджмента, маркетинга и прочее. И сегодня нас утвердили как полноправных членов Единой лиги ВТБ. Мы весь сезон работали, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Это стимулирует на дальнейшую работу становиться еще лучше.

Сейчас мы более четко понимаем, что нас ожидает в следующем сезоне, как в спортивном плане, так и в плане организации матчей, различных требований и регламентов. Мы с энтузиазмом смотрим в будущее и надеемся усилить все позиции: как спортивные, так и менеджерские.

– Как относитесь к появлению в Единой лиге «Руны» и «Уралмаша»?

– К расширению турнира мы относимся положительно. Новые клубы – новые эмоции и, само собой, увеличение количества игр. В принципе с очень позитивными мыслями ждем новый сезон. Новый формат турнира достаточно интересен.

– Какие цели и задачи у МБА на будущий сезон?

– Цель – всегда побеждать и выглядеть достойно в лучшей лиге. Многое будет зависеть от селекции. Сейчас работа по формированию состава не прекращается, она ежедневная. Надеюсь, что в ближайшее время те позиции, которые требуют внимания, мы закроем и уже сможем планировать. Самое главное – выглядеть достойно и подтвердить уровень, на который мы вышли в минувшем сезоне.

– Словом, шестое место по итогам регулярного чемпионата?

– Сейчас, до того момента, пока не завершена селекция, говорить сложно, но опускаться ниже желания нет, — сказал Кочарян «Матч ТВ».

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