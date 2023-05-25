Роландс Шмитс продлил контракт с «Жальгирисом» до 2026 года

Теги Жальгирис переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Роландс Шмитс Баскетбол

«Жальгирис» продлил контракт с тяжелым форвардом Роландсом Шмитсом (27 лет, 208 см) до конца сезона-2025/26.

27-летний латвийский игрок пришел в «Жальгирис» из «Барселоны» прошлым летом и стал одним из ключевых игроков команды. В Евролиге Шмитс принял участие во всех 37 матчах литовской команды, набирая в среднем 9,7 очка, 4,7 подбора и 1,1 передачи.

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