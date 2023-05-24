Акилле Полонара выбыл до конца сезона из-за частичного разрыва мышцы бедра

Форвард « » выбыл из строя с частичным разрывом мышцы бедра. На восстановление уйдет несколько недель, сообщает BasketNews.

Итальянец травмировался в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Литвы против «Литкабелиса».

Полонара, который пришел в «Жальгирис» в начале января, набирал в чемпионате Литвы 6,7 очка и 6,2 подбора в среднем за матч.

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