Акилле Полонара выбыл до конца сезона из-за частичного разрыва мышцы бедра
Форвард «Жальгириса» Акилле Полонара выбыл из строя с частичным разрывом мышцы бедра. На восстановление уйдет несколько недель, сообщает BasketNews.
Итальянец травмировался в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Литвы против «Литкабелиса».
Полонара, который пришел в «Жальгирис» в начале января, набирал в чемпионате Литвы 6,7 очка и 6,2 подбора в среднем за матч.
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