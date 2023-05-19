Акилле Полонара: «Жальгирис» – это религия в Каунасе»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Акилле Полонара Баскетбол

Форвард «Жальгириса» Акилле Полонара высказался об эмоциях игры за литовскую команду после перехода из турецкого «Эфеса» в середине сезона-2022/23.

«Играть здесь – прекрасно. Это удивительное ощущение. Мне было нелегко начинать тут, в Каунасе, потому что это первый сезон, в котором я меняю команду по ходу чемпионата. Но я постепенно освоился и теперь чувствую себя очень комфортно. Кроме того, здесь огромная страсть к баскетболу. «Жальгирис» – религия в Каунасе: это по-настоящему красиво», – заявил Полонара в интервью Eurohoops.

Сегодня в Каунасе стартует «Финал четырех» Евролиги. «Олимпиакос» встретится с «Монако», «Барселона» – с «Реалом».

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