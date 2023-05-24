Наз Митру-Лонг близок к переходу в «Жальгирис»

Атакующий защитник « » Наз Митру-Лонг (29 лет, 193 см) близок к подписанию соглашения с литовским « », сообщает BasketNews.

Стороны ведут предварительные переговоры. По словам источников, высока вероятность, что сделка будет завершена в ближайшее время.

В прошедшем сезоне канадский защитник набирал за «Милан» 7,4 очка, 2,0 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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