«Только не показывай пистолет». Зрители посмеялись над Джейленом Грином, который вел прямой эфир в соцсети

Разыгрывающий « » проводил прямой эфир в социальной сети в своей машине с музыкой на фоне.

Зрители пошутили, попросив игрока только не доставать и не показывать в кадре пистолет, отсылая к недавнему инциденту с участием (« »). Защитник рассмеялся: «Нет у меня ствола».

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию