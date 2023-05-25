«Только не показывай пистолет». Зрители посмеялись над Джейленом Грином, который вел прямой эфир в соцсети

Теги Хьюстон Мемфис НБА Джа Морэнт Джейлен Грин Баскетбол

Разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин проводил прямой эфир в социальной сети в своей машине с музыкой на фоне.

Зрители пошутили, попросив игрока только не доставать и не показывать в кадре пистолет, отсылая к недавнему инциденту с участием Джа МорэнтаМемфис»). Защитник рассмеялся: «Нет у меня ствола».

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