«Только не показывай пистолет». Зрители посмеялись над Джейленом Грином, который вел прямой эфир в соцсети
Разыгрывающий «Хьюстона» Джейлен Грин проводил прямой эфир в социальной сети в своей машине с музыкой на фоне.
Зрители пошутили, попросив игрока только не доставать и не показывать в кадре пистолет, отсылая к недавнему инциденту с участием Джа Морэнта («Мемфис»). Защитник рассмеялся: «Нет у меня ствола».
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