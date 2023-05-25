Adidas и Puma заинтересованы в сотрудничестве с Кайри Ирвингом

Разыгрывающий « » близок к заключению соглашения с другим производителем обуви после разрыва контракта с прошлой зимой.

По информации журналиста Брэндона Робинсона, Adidas и Puma «проявляют интерес» в сотрудничестве с баскетболистом.

Вчера во время прямого эфира в соцсети Ирвинг сказал, что «скоро сделает объявление о заключении новой сделки».

По информации Forbes, Ирвинг получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

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