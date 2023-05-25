Adidas и Puma заинтересованы в сотрудничестве с Кайри Ирвингом

Теги Даллас НБА Nike Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг близок к заключению соглашения с другим производителем обуви после разрыва контракта с Nike прошлой зимой.

По информации журналиста Брэндона Робинсона, Adidas и Puma «проявляют интерес» в сотрудничестве с баскетболистом.

Вчера во время прямого эфира в соцсети Ирвинг сказал, что «скоро сделает объявление о заключении новой сделки».

По информации Forbes, Ирвинг получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

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10 комментариев

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khali
КИ - была любимая линейка от найк. На днях посмотрел фильм Air, они там знатно угорали про Адидас) вообще Кайри в этом последователен, обвинение в антисемитизме теперь контракт с немцами) это шутка, если что
+7
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pepperboy5000
Ответ За Валенсию с 1999
Найк - просто сказочные д... лы. Игроки уровня Кайри - штучный товар
Кайри действительно штучный, я бы даже сказал редкостный
+7
-1
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Bdv68
Это ему ещё не рассказали, что Адидас и Пума находятся на нижней плоскости Земли.
Почему до сих пор молчит Найк?🤬💁‍♂️🧐
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kolyan#15
Хахаха, ему всё не почём))
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Jazzzz
С Пумой было бы интересно посмотреть, что получится
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йозе марино
зачем заключать то, что потом придётся расторгать))
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Budabuda
Ответ kolyan#15
Хахаха, ему всё не почём))
чёрный цвет кожи творит чудеса в плане отмыва репутации
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carmelo hot sause
Ответ khali
КИ - была любимая линейка от найк. На днях посмотрел фильм Air, они там знатно угорали про Адидас) вообще Кайри в этом последователен, обвинение в антисемитизме теперь контракт с немцами) это шутка, если что
Тоже обожал его кроссы. Как для баскета, так и для ходьбы были одни из самых удобных,ещё и выглядели на 10/10. Вряд ли с Адиком получится что-то подобное.
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