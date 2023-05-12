Дуайт Ховард подколол «Санз» после разгрома в 6-м матче: «Тайвань зовет»

Теги Денвер Дуайт Ховард Финикс НБА НБА плей-офф соцсети Баскетбол

«Денвер» в четверг одержал четвертую победу в серии с «Финиксом» – 125:100, 4-2.

Центровой Дуайт Ховард подколол «Санз» после разгрома, написав в соцсетях «Тайвань зовет 👀».

Ховард по ходу сезона подписал контракт с тайваньской командой, не получив предложений от клубов НБА.

«Финикс» с Девином Букером и Кевином Дюрэнтом в составе уступал «-30» по итогам двух четвертей и в итоге проиграл «-25».

В плей-офф-2022 «Санз» в седьмой встрече второго раунда против «Далласа» тоже имели «-30» после 24 минут и проиграли 90:123.

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

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4 комментария

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Scorpion69
Намекает, что в свое время за LA он Йокича закрыл, а Финикс в последнем матче играл с Лендейлом, который, при всем его старании, дальний скамеечник.
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Ballboy13
В данной новости раскрыта не вся суть. Там предыстория така, Крис Пол сказал, что если он с Дюрантом в составе не выиграет гайку, то тогда поедет доигрывать на Тайвань. Вот Ховард после вылета Финикса сразу же запостил в инсте.
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ST-L
Ответ Roman Boroveev
Мелко для топ75... Хотя стоп.
надо было свое фото с удочкой на берегу разместить?
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