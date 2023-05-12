« » в четверг одержал четвертую победу в серии с « » – 125:100, 4-2.

Центровой Дуайт Ховард подколол «Санз» после разгрома, написав в соцсетях «Тайвань зовет 👀».

Ховард по ходу сезона подписал контракт с тайваньской командой, не получив предложений от клубов НБА.

«Финикс» с Девином Букером и Кевином Дюрэнтом в составе уступал «-30» по итогам двух четвертей и в итоге проиграл «-25».

В плей-офф-2022 «Санз» в седьмой встрече второго раунда против «Далласа» тоже имели «-30» после 24 минут и проиграли 90:123.

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников