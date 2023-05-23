«Лейкерс» рассматривают возможность обмена Трэя Янга

Теги возможные переходы Атланта Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Трэй Янг Баскетбол

«Лейкерс» рассматривают возможность приобретения Трэя Янга у «Атланты» этим летом, сообщает The Athletic. Согласно нескольким источникам, руководители клуба обсуждали, как может выглядеть гипотетическое предложение по обмену звездного разыгрывающего «Хоукс».

Янг является клиентом агентства Klutch, которое также представляет интересы лидеров «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Также ходят слухи о возможном переходе в «Лейкерс» разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. Примечательно, что и Янг, и Ирвинг в понедельник присутствовали на 4-м матче финала Западной конференции между «Лейкерс» и «Денвером» (111:113, 0-4) в Лос-Анджелесе.

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65 комментариев

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Ktuga
Трей Янг в ЛА - и болельщики с теплой ностальгией начинают вспоминать Вестбрука.
+88
-7
+81
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Аморалинни
Ответ Ktuga
Трей Янг в ЛА - и болельщики с теплой ностальгией начинают вспоминать Вестбрука.
Трейчик пока единственный, кто выиграл "стадию" ПО у Маями)
+52
-3
+49
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mold-cel
если каменты читают боссы Лейкерс - берите Йокича, неплохо вроде играет парень
+31
0
+31
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Rick Sorkin
Ответ Forza
Ну можно уговорить Ирвинга на минималку, с условием подписания большого контракта, после ухода Леброна. МОжет быть Леброн сейчас завершит карьеру, на освободившееся деньги в платежке подпишут кого нужно, а перед дедлайном Леброн на минималку подпишется, ради последнего шанса на чемпионство.
Ахахахах. Опять фаны Лал со своими влажными фантазиями. Ирвинг на минималку. Да, конечно. Не в первый раз подобную бредятину от тебя вижу.
+28
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+28
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ruprekht
только ж отлетели, а уже в фантазиях Трей переходит. подождем пару дней и будут варианты с КД, Лукой и Тейтумом. в обмен на Лони и ДиЛо без доплаты пиками
+17
0
+17
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Drinkinss
Блин лейкерс и ирвинга и янга рассматривают, ппц.. и ривща переподписать, и вандербилта сохранить, и хачимура еще.. на какие шиши это все ппц
+10
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+9
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Максим Усков
Рассматривать можно что угодно, возможностей только у Лейкерс нет, как бы не был отвратителен Янг он точно стоит большей компенсации чем Рассел.
+7
-1
+6
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Drinkinss
Ответ Forza
Ну можно уговорить Ирвинга на минималку, с условием подписания большого контракта, после ухода Леброна. МОжет быть Леброн сейчас завершит карьеру, на освободившееся деньги в платежке подпишут кого нужно, а перед дедлайном Леброн на минималку подпишется, ради последнего шанса на чемпионство.
Ага ирвинга на минималку, а ривзу дать 20 лямов в год :) смешно :)
+5
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Rick Sorkin
Ответ Forza
Во второй ты это видишь от меня. И во второй у тебя жопа сгорает. А это плохой знак. Я думал ещё пару раз написать, что может быть такой вариант. Но теперь боюсь за твоё здоровье. Не хочется грех на душу брать
Меня это забавляет
+5
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sssxxx
Хочется, что бы Янг всю карьеру провел в Атланте и стал там местной легендой.
+5
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ Максим Усков
Рассматривать можно что угодно, возможностей только у Лейкерс нет, как бы не был отвратителен Янг он точно стоит большей компенсации чем Рассел.
Это успокаивает!
+4
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Мурзин Ринат
Ответ banderos
В пользе для команды в ПО. Про токсичность и чсв я вообще молчу.
Он проходил в ПО дальше чем Морант, Фокс, Шай, вытаскивая несколько серий! Чем Морант полезен в ПО , без него команда лучше , или Дончич, который убивает темп и тупо гоняет мяч один 24 секунды, заметим без Брансона они бы не прошли тот Финикс) или пример Тейтум, прошлый финал конфы и финал против ГСв, где он испорился, про нынешний год вообще молчу
+11
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Мурзин Ринат
Ответ Ktuga
Трей Янг в ЛА - и болельщики с теплой ностальгией начинают вспоминать Вестбрука.
У Янга и Дончича одинаковые результаты проходов в ПО, у Трея очков по карьере почти как у Дончича и Тейтума, ассистов больше намного , треха лучше , клатчей и вытащенных игр хватает, так в чем Трей плох?)
+15
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МЗ
"и Янг, и Ирвинг в понедельник присутствовали на 4-м матче финала Западной конференции между «Лейкерс» и «Денвером»"- просто хотят попасть в Наггетс, что тут такого...))
+3
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Mr.BadGuy
Ответ Максим Усков
Рассматривать можно что угодно, возможностей только у Лейкерс нет, как бы не был отвратителен Янг он точно стоит большей компенсации чем Рассел.
У ЛАЛ вообще ничего нет кроме пары далеких пиков.
Ривс и Хач после переподписания летом уже не будут особыми активами. Дило вообще СА, его не обменяешь
+3
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Карлик на гормонах
Мечты фанатов Лейкерс: ирвинг на минималке, янг в обмен на дило+ривза по сату, реальность фанатов лейкерс - 47 лямов Джеймса, 38 лямов Дэвиса, 28 дило, 20+ лямов Ривза (а как иначе, старается же), и 10 бомжей за мешок картошки. Нба - лига игроков, какие вообще минималки или послабления могут быть? Времена Решения прошли
+4
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Dmitry Trepov
а я уж было поверил в адекватность Пелинки и Ко
+3
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AllanHouston
Ответ Mr.BadGuy
У ЛАЛ вообще ничего нет кроме пары далеких пиков. Ривс и Хач после переподписания летом уже не будут особыми активами. Дило вообще СА, его не обменяешь
У "ЛАЛ" даже "пары" далёких пиков нет
Есть только 2029, либо 2030, который станет доступен в июле.
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Evgeniy 72
Ответ Дмитрий Чирко
Тейтум сильный защитник и лучше реализует, поэтому он полезнее Янга и Дончича. Ему и Брауну бы разыгрывающего нормального в команду, чтобы не было необходимости мяч таскать постоянно. А между Янгом и Дончичем разница действительно не очень большая.
А хочет ли Тэйтум потерять таскание мяча? Или Браун? Это если они в другую команду решатся когда-либо перейти, то могут жертвовать своей ролью, или статой. Но тут они у себя дома, и своё будут защищать всегда.
Браун чуточку готов поступиться своей медийностью, но не ролью, и опять же тут уже нужна не просто максималка, а супермакс, который ему конечно же даст Бостон.
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kiper88
Ответ ruprekht
только ж отлетели, а уже в фантазиях Трей переходит. подождем пару дней и будут варианты с КД, Лукой и Тейтумом. в обмен на Лони и ДиЛо без доплаты пиками
Потом окажется, что ДиЛо был важен в серии с ГС, поэтому только на Логи, ну может Бизли докинут
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Dr Gonzo
Ответ Tolball
Максимум что может предложить ЛАЛ это СЭТ типа Рассел,Ривз,Вандербилд(или Хатимура) плюс пик, хз устроит ли такое Атланту и еще болелы озерных не поймут уход Ривза,а без него пакет вообще без шансов.
Хоть у кого-нибудь из вышеперечисленных есть контракт на следующий год? Кто из них реально будет доступен для обмена? С моей точки зрения единственный способ для Лейкерс получить Янга это отдать Дэвиса. Так как его никто не отдаст (во всяком случае за Янга), то и Янга в Лейкерс не будет.
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мать Зетмира
Ответ Мурзин Ринат
У Янга и Дончича одинаковые результаты проходов в ПО, у Трея очков по карьере почти как у Дончича и Тейтума, ассистов больше намного , треха лучше , клатчей и вытащенных игр хватает, так в чем Трей плох?)
В характере. Хочешь не хочешь, но это важно.
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kiper88
Ответ sssxxx
Хочется, что бы Янг всю карьеру провел в Атланте и стал там местной легендой.
Снайдер уже намекал, что Янг ему не нужен. Так что точно обменяет, плюс он часто с Рич полом ходит на игры после вылета
+1
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Tolball
Максимум что может предложить ЛАЛ это СЭТ типа Рассел,Ривз,Вандербилд(или Хатимура) плюс пик, хз устроит ли такое Атланту и еще болелы озерных не поймут уход Ривза,а без него пакет вообще без шансов.
+1
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Kikir
Ответ Evgeniy 72
Блин, ну какая минималка. Лейкерс могут подписать Кайри в качестве свободного агента на вполне пристойные 30+-, контракт на 1+1, через год максималка, но обещать это Лейкерс Ирвингу должны. У ЛАЛ опция клуба на 16,5 млн Бизли, Бамбу отчислят, Хатимуру освободят, ну и ДиЛо скажут до свидания. По сути из ролевиков нужно оставить только Вандербилта, с его жалкими 4,7 млн, и Ривза, но желательно чтобы он чуток ужал свои аппетиты. Остальных добирать на минималки, рингчейзеры всегда найдутся для такого трио звёзд, как Брон, Дэвис и Ирвинг. P.S. Новость про обмен Янга настолько дурацкая, что приходится обсуждать варианты прихода в ЛАЛ Кайри)
Кайри подпишется на полтос с Далласом, какая минималка))
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