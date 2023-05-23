«Лейкерс» рассматривают возможность обмена Трэя Янга
«Лейкерс» рассматривают возможность приобретения Трэя Янга у «Атланты» этим летом, сообщает The Athletic. Согласно нескольким источникам, руководители клуба обсуждали, как может выглядеть гипотетическое предложение по обмену звездного разыгрывающего «Хоукс».
Янг является клиентом агентства Klutch, которое также представляет интересы лидеров «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
Также ходят слухи о возможном переходе в «Лейкерс» разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. Примечательно, что и Янг, и Ирвинг в понедельник присутствовали на 4-м матче финала Западной конференции между «Лейкерс» и «Денвером» (111:113, 0-4) в Лос-Анджелесе.
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Есть только 2029, либо 2030, который станет доступен в июле.
Браун чуточку готов поступиться своей медийностью, но не ролью, и опять же тут уже нужна не просто максималка, а супермакс, который ему конечно же даст Бостон.