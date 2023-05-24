«Он в порядке». Полиция проверила самочувствие Джа Морэнта после тревожных постов в соцсети

Теги Мемфис НБА видео Джа Морэнт Баскетбол

Сотрудники полиции навестили разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта после серии тревожных сообщений в социальной сети, сообщает TMZ Sports.

Ранее сегодня Морэнт опубликовал несколько сторис, в которых признался в любви к матери, отцу и дочери, после чего удалил сообщения и оставил одну фотографию с надписью «До свидания».

По словам представителя офиса шерифа округа Шелби, полицейские отправились в дом звезды НБА в Теннесси, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Баскетболист объяснил, что просто решил временно «отдохнуть от соцсетей».

«Он в порядке», – добавил представитель офиса шерифа.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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14 комментариев

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TexasLonghorns
Сегодня ночью, на 23-ем году жизни Джа Морант, играющий за "Мемфис Гризлис". Был обнаружен у себя дома в добром здравии за кружкой теплого чая.
+62
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+60
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omega pepega
королева драмы
+35
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Максим Макеев
специальную больницу вызвать надо было
+15
-1
+14
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pele_kan
Ответ Марсель Объелся
Мазафакер приуныл :(
держит хвост пистолетом
+13
0
+13
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ɔculpa
Ответ TexasLonghorns
Сегодня ночью, на 23-ем году жизни Джа Морант, играющий за "Мемфис Гризлис". Был обнаружен у себя дома в добром здравии за кружкой теплого чая.
Сегодня ночью, на 23-м году жизни, Джа Морант, играющий за "Мемфис Гризлис", признавшись в любви своей дочери и своим родителям, попрощавшись с миром, был обнаружен у себя дома, отдыхающим от соцсетей...
Поминки аккаунта Моранта состоятся через сорок дней (хотя скорее всего он воскреснет уже через недельку).
+14
-3
+11
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boller_73
"Он в порядке, всё так же занимается херней" - добавил председатель офиса шерифа
+9
0
+9
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Denis Ahmadiev
посетили разыгрывающего драму
+8
0
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Марсель Объелся
Мазафакер приуныл :(
+7
-1
+6
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Abdulla
Шутки шутками, а тут налицо психологические проблемы, а следующий шаг может быть фатальным.
Уверен на 1000%, несмотря на пушки в эфире, он всё равно проходит терапию у психолога. Возможно, его даже обязали это делать.
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khali
копы поехали на выезд с проверкой, где в богатом белом квартале в особняке увидели подозрительного черного с пистолетом в руках, копы сделали один предупреждающий выстрел в воздух и 15 по черному подозреваемому, коим оказался Джа Морант
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Александр Спирин
Психологи Джу 99% что подсадили на анидепрессанты по муриканской фарм традиции. А от них крыша едет только в путь.

“В прошлом мы знали о депрессии, знали и что она очень, очень редко приводит к насилию”, говорит психиатр Питер Бреггин в репортаже Fox News. “Но с момента появления этих новых препаратов СИОЗС у нас появились убийцы, иногда даже массовые убийцы, принимающие антидепрессанты”.

В 1990 году мужчина из Вайоминга лечился Прозаком от депрессии. У него была явная неблагоприятная реакция на Прозак, включая возбуждение, беспокойство и возможные галлюцинации, которая усилилась в течение трех недель. В 1998 году новый семейный врач, не подозревая об этом выписал ему Паксил. Через два дня после приема двух доз этого лекарства мужчина всадил по три пули в головы своей жене, дочери и девятимесячной внучке, прежде чем покончить с собой. По иску, поданному в июне 2001 года к доктору и фарм.компании, оставшимся в живых зятем, присяжные пришли к выводу, что Паксил «может вызвать у некоторых людей склонность к убийству и / или самоубийству». Доказательства включали неопубликованное исследование фармацевтической компанией случаев серьезной агрессии у 80 пациентов, 25 из которых закончились убийством.
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RUSSWEST
Ответ Abdulla
Шутки шутками, а тут налицо психологические проблемы, а следующий шаг может быть фатальным. Уверен на 1000%, несмотря на пушки в эфире, он всё равно проходит терапию у психолога. Возможно, его даже обязали это делать.
))) Нет никаких проблем, они возникают когда становится ясно, что грозит дисквал и потеря бабок.
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