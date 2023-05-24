«Он в порядке». Полиция проверила самочувствие Джа Морэнта после тревожных постов в соцсети
Сотрудники полиции навестили разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта после серии тревожных сообщений в социальной сети, сообщает TMZ Sports.
Ранее сегодня Морэнт опубликовал несколько сторис, в которых признался в любви к матери, отцу и дочери, после чего удалил сообщения и оставил одну фотографию с надписью «До свидания».
По словам представителя офиса шерифа округа Шелби, полицейские отправились в дом звезды НБА в Теннесси, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Баскетболист объяснил, что просто решил временно «отдохнуть от соцсетей».
«Он в порядке», – добавил представитель офиса шерифа.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
Поминки аккаунта Моранта состоятся через сорок дней (хотя скорее всего он воскреснет уже через недельку).
Уверен на 1000%, несмотря на пушки в эфире, он всё равно проходит терапию у психолога. Возможно, его даже обязали это делать.
“В прошлом мы знали о депрессии, знали и что она очень, очень редко приводит к насилию”, говорит психиатр Питер Бреггин в репортаже Fox News. “Но с момента появления этих новых препаратов СИОЗС у нас появились убийцы, иногда даже массовые убийцы, принимающие антидепрессанты”.
В 1990 году мужчина из Вайоминга лечился Прозаком от депрессии. У него была явная неблагоприятная реакция на Прозак, включая возбуждение, беспокойство и возможные галлюцинации, которая усилилась в течение трех недель. В 1998 году новый семейный врач, не подозревая об этом выписал ему Паксил. Через два дня после приема двух доз этого лекарства мужчина всадил по три пули в головы своей жене, дочери и девятимесячной внучке, прежде чем покончить с собой. По иску, поданному в июне 2001 года к доктору и фарм.компании, оставшимся в живых зятем, присяжные пришли к выводу, что Паксил «может вызвать у некоторых людей склонность к убийству и / или самоубийству». Доказательства включали неопубликованное исследование фармацевтической компанией случаев серьезной агрессии у 80 пациентов, 25 из которых закончились убийством.