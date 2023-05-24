«Он в порядке». Полиция проверила самочувствие Джа Морэнта после тревожных постов в соцсети

Сотрудники полиции навестили разыгрывающего « » после серии тревожных сообщений в социальной сети, сообщает TMZ Sports.

Ранее сегодня Морэнт опубликовал несколько сторис, в которых признался в любви к матери, отцу и дочери, после чего удалил сообщения и оставил одну фотографию с надписью «До свидания».

По словам представителя офиса шерифа округа Шелби, полицейские отправились в дом звезды НБА в Теннесси, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Баскетболист объяснил, что просто решил временно «отдохнуть от соцсетей».

«Он в порядке», – добавил представитель офиса шерифа.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры