Гилберт Аренас – Джа Морэнту: «Я совершил 99 правильных поступков и один неправильный. Все запомнили один неправильный»

Теги Мемфис НБА Гилберт Аренас Джа Морэнт Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что Джа Морэнт («Мемфис») может оставить в прошлом два инцидента с оружием и спасти свою карьеру.

По мнению Аренаса, для этого Морэнту надо пойти по стопам Кобе Брайанта и Леброна Джеймса и сосредоточиться на том, чтобы стать великим игроком.

«Каким ты хочешь увидеть свое наследие?

Я совершил 99 правильных поступков и один неправильный. Все запомнили этот один неправильный. Неважно, сколько чемпионатов, сколько титулов лучшего бомбардира ты выиграешь. Все запомнят то, что происходит сейчас», – сказал Аренас.

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.

В 2009 году Аренас принес в раздевалку заряженный пистолет после конфликта с партнером по команде Джаварисом Криттентоном. В ходе перепалки игроки направили оружие друг на друга, после чего оба были дисквалифицированы до конца сезона.

Этим знатным постером Джа Морэнт собрал коллекцию: теперь есть данки против всех команд НБА

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11 комментариев

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Anton Vasilevsky
Но почему-то никто не называет меня Аренас-строитель мостов
+78
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raam
Я так понимаю нагадить в обувь было правильным поступком
+60
0
+60
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lakers
Я перевел через дорогу 99 старушек, но все почему-то запомнили как я пристрелил соседа загромкую музыку
+22
0
+22
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Яма
Как тут не вспомнить анекдот про Шотландца Макфларена-мостостоителя...

Кому станет любопытно: https://pikabu.ru/story/anekdot_724993
+14
0
+14
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йозе марино
Братья по "оружию" 😁
+7
0
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Евгений Денисов
ну у Джа уже 2 поступка
+6
0
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Сергей Пузанков
Я так понимаю это он не про свой инцидент с пистолетом, а про то как в кроссовки Блатчу насрал
+6
-1
+5
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nicholas_urfe.
I have 99 problems but …
+1
0
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banderos
так уже 2 неправильных и самых тупых
0
0
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Mirlok
Ответ Яма
Как тут не вспомнить анекдот про Шотландца Макфларена-мостостоителя... Кому станет любопытно: https://pikabu.ru/story/anekdot_724993
Play It to the Bone
https://www.youtube.com/watch?v=ugdvnI2dhgI
0
0
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nikitosdaipoltos
Ответ Сергей Пузанков
Я так понимаю это он не про свой инцидент с пистолетом, а про то как в кроссовки Блатчу насрал
Или вышел на паркет в кроссах Дольче Габбана Янга)
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