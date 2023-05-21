Гилберт Аренас – Джа Морэнту: «Я совершил 99 правильных поступков и один неправильный. Все запомнили один неправильный»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что Джа Морэнт (« ») может оставить в прошлом два инцидента с оружием и спасти свою карьеру.

По мнению Аренаса, для этого Морэнту надо пойти по стопам Кобе Брайанта и Леброна Джеймса и сосредоточиться на том, чтобы стать великим игроком.

«Каким ты хочешь увидеть свое наследие?

Я совершил 99 правильных поступков и один неправильный. Все запомнили этот один неправильный. Неважно, сколько чемпионатов, сколько титулов лучшего бомбардира ты выиграешь. Все запомнят то, что происходит сейчас», – сказал Аренас.

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.

В 2009 году Аренас принес в раздевалку заряженный пистолет после конфликта с партнером по команде Джаварисом Криттентоном. В ходе перепалки игроки направили оружие друг на друга, после чего оба были дисквалифицированы до конца сезона.

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