Гилберт Аренас – Джа Морэнту: «Я совершил 99 правильных поступков и один неправильный. Все запомнили один неправильный»
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что Джа Морэнт («Мемфис») может оставить в прошлом два инцидента с оружием и спасти свою карьеру.
По мнению Аренаса, для этого Морэнту надо пойти по стопам Кобе Брайанта и Леброна Джеймса и сосредоточиться на том, чтобы стать великим игроком.
«Каким ты хочешь увидеть свое наследие?
Я совершил 99 правильных поступков и один неправильный. Все запомнили этот один неправильный. Неважно, сколько чемпионатов, сколько титулов лучшего бомбардира ты выиграешь. Все запомнят то, что происходит сейчас», – сказал Аренас.
«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.
В 2009 году Аренас принес в раздевалку заряженный пистолет после конфликта с партнером по команде Джаварисом Криттентоном. В ходе перепалки игроки направили оружие друг на друга, после чего оба были дисквалифицированы до конца сезона.
Этим знатным постером Джа Морэнт собрал коллекцию: теперь есть данки против всех команд НБА
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https://www.youtube.com/watch?v=ugdvnI2dhgI