Тони Аллен: «Каждый день общаюсь с отцом Джа Морэнта и предлагаю помощь»

Чемпион НБА 2008 года признался, что часто общается с Ти Морэнтом, отцом разыгрывающего «Мемфиса» , и предлагает поддержку.

«Я каждый день связываюсь с его отцом. Я говорю ему: «Эй, чувак, я на вышей стороне. Я рядом. Я здесь, если вам понадоблюсь».

Я прошел через многое. Ему может быть очень трудно», – сказал Аллен.

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда « » будет дисквалифицирована на длительный срок.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры