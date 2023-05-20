Тони Аллен: «Каждый день общаюсь с отцом Джа Морэнта и предлагаю помощь»
Чемпион НБА 2008 года Тони Аллен признался, что часто общается с Ти Морэнтом, отцом разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, и предлагает поддержку.
«Я каждый день связываюсь с его отцом. Я говорю ему: «Эй, чувак, я на вышей стороне. Я рядом. Я здесь, если вам понадоблюсь».
Я прошел через многое. Ему может быть очень трудно», – сказал Аллен.
«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.
Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры
Что произошло: Первое правило НБА – отдавать деньги при проигрыше.
Второе правило НБА – не выпендриваться при проигрыше.
Третье правило НБА – быть особенно аккуратным, когда в истории задействован Тони Аллен.
О Джей Майо проявил свою недалекость уже тогда.
Майо играл в карты с Алленом и задолжал ему 7 с половиной тысяч.
Ок, «грайндфазер» воспринял это спокойно.
Майо не только не выплатил долг, но и начал нападать на Аллена – говорить, что тот хуже играет в баскетбол, не был выбран под лотерейным пиком и вообще не тянет.
Ок, «грайндфазер» смолчал. Хотя даже Зак Рэндолф обратил внимание Майо на то, что тот делает что-то не то.
Майо вытворял все это в течение 15 минут и не внял ничьим предостережениям.
И вот тут дружеские чувства Тони Аллена подвели. Он выдал комбо из четырех ударов в корпус и голову, потом уклонился от встречного удара и нанес контрольный нокаутирующий.
Последствия: Аллена оштрафовали, хотя вся команда видела, что он изо всех сил пытался сдержаться. Майо не смог выйти на следующую встречу и пропустил ее из-за «бронхита».
Боссы клубов всерьез задумались о том, чтобы ввести запрет на азартные игры во время перелетов, но дальше разговоров дело не зашло.