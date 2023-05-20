Тони Аллен: «Каждый день общаюсь с отцом Джа Морэнта и предлагаю помощь»

Теги Тони Аллен Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года Тони Аллен признался, что часто общается с Ти Морэнтом, отцом разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, и предлагает поддержку.

«Я каждый день связываюсь с его отцом. Я говорю ему: «Эй, чувак, я на вышей стороне. Я рядом. Я здесь, если вам понадоблюсь».

Я прошел через многое. Ему может быть очень трудно», – сказал Аллен.

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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7 комментариев

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Abdulla
Цитата: «Азартные игры на борту – это проблема. Но для парней это единственный способ расслабиться» (бывший владелец «Мемфиса» Майкл Хейсли).

Что произошло: Первое правило НБА – отдавать деньги при проигрыше.

Второе правило НБА – не выпендриваться при проигрыше.

Третье правило НБА – быть особенно аккуратным, когда в истории задействован Тони Аллен.

О Джей Майо проявил свою недалекость уже тогда.

Майо играл в карты с Алленом и задолжал ему 7 с половиной тысяч.

Ок, «грайндфазер» воспринял это спокойно.

Майо не только не выплатил долг, но и начал нападать на Аллена – говорить, что тот хуже играет в баскетбол, не был выбран под лотерейным пиком и вообще не тянет.

Ок, «грайндфазер» смолчал. Хотя даже Зак Рэндолф обратил внимание Майо на то, что тот делает что-то не то.

Майо вытворял все это в течение 15 минут и не внял ничьим предостережениям.

И вот тут дружеские чувства Тони Аллена подвели. Он выдал комбо из четырех ударов в корпус и голову, потом уклонился от встречного удара и нанес контрольный нокаутирующий.

Последствия: Аллена оштрафовали, хотя вся команда видела, что он изо всех сил пытался сдержаться. Майо не смог выйти на следующую встречу и пропустил ее из-за «бронхита».

Боссы клубов всерьез задумались о том, чтобы ввести запрет на азартные игры во время перелетов, но дальше разговоров дело не зашло.
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Laker1986
Какой же лютый бред…
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Grizzl
Ответ Navi88
какую "помощь" он может предложить?
ну как минимум менторство, легенда гриззлис и человек который в свое время отвечал за раздевалку медведей. причем во времена, когда там были реальные гангста (ЗиБо)
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Stephan Carrypenko
П###%%й выписать Джа
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Navi88
какую "помощь" он может предложить?
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BT
Многие игроки НБА росли в неполных семьях, это серьезный фактор риска для молодых людей. В отличие от них, Морант рос в полной семье, отец у него есть. Более того, его родители сами были спортсменами (на уровне колледжа). Так что вдвойне непонятно, какая помощь со стороны Аллена может требоваться Моранту. Советом? Но советы только тогда действуют, когда человек готов к ним прислушиваться, можно подумать, ему их и без этого не давали.
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Антитеррор
Ответ Navi88
какую "помощь" он может предложить?
Медицинскую справку подделать
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