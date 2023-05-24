Джа Морэнт опубликовал серию сторис, признавшись в любви к родителям и дочери, но позже удалил

Разыгрывающий « » Джа Морэнт опубликовал в социальной сети серию сторис, в которых признался в любви к матери, отцу и дочери. На последней фотографии Морэнт стоит перед микрофоном NBA On TNT, и написано «До свидания».

Позже игрок удалил первые три фотографии с родными, оставив только фотографию с надписью «До свидания».

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры