Джа Морэнт опубликовал серию сторис, признавшись в любви к родителям и дочери, но позже удалил

Теги Мемфис НБА видео Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт опубликовал в социальной сети серию сторис, в которых признался в любви к матери, отцу и дочери. На последней фотографии Морэнт стоит перед микрофоном NBA On TNT, и написано «До свидания».

Позже игрок удалил первые три фотографии с родными, оставив только фотографию с надписью «До свидания».

«Гризлис» отстранили Морэнта на неопределенный срок после того, как игрок во второй раз за два месяца был замечен с пистолетом во время прямой трансляции в соцсети. НБА проводит собственное расследование. Ожидается, что звезда «Мемфиса» будет дисквалифицирована на длительный срок.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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16 комментариев

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Марсель Объелся
Ответ nata shima
Я считаю,что с Джа всё будет нормал. ОН топовый ролевик,который может сыграть и на позиции Сабониса если надо(Сабониса младшего). Так что ...
Ну тут компетентность в вопросе 10 из 10. Не придраться
+40
0
+40
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софочка
"Потом удалил и добавил пару сторис с пушками"
+37
-3
+34
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Здоровье Энтони Дэвиса
У него еще и дочь есть, атас
+25
-1
+24
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Insamo217
по ходу НБА свое решение ему уже озвучило, ждем официальные новости
+8
0
+8
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nata shima
Я считаю,что с Джа всё будет нормал. ОН топовый ролевик,который может сыграть и на позиции Сабониса если надо(Сабониса младшего). Так что ...
+13
-6
+7
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AEZAKMI228
Ответ Марсель Объелся
Ну тут компетентность в вопросе 10 из 10. Не придраться
Это кселл с фейка пишет))
+7
0
+7
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
У него еще и дочь есть, атас
После драфта на радостях заделал
+4
0
+4
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Abdulla
Ответ nata shima
Я считаю,что с Джа всё будет нормал. ОН топовый ролевик,который может сыграть и на позиции Сабониса если надо(Сабониса младшего). Так что ...
Точно-точно! Джа неплохой ролевик.
Свои 5 минут на позиции центра вполне.
+4
0
+4
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Любовь к братишкам оказалась сильнее
+3
0
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TexasLonghorns
А сторис о любви к оружию?
+2
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de-fussball
выкинь телефон, бери удочку, и вперед к воде, лечить нервы
+2
-1
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Zingalak
Удалил, потому что опубликовал серию сторис под дулом пистолета
+1
0
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Сергей Пузанков
Ответ Zingalak
Удалил, потому что опубликовал серию сторис под дулом пистолета
Собственного
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Максим Макеев
надо в специальную палату чела вести
0
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Tim Timson
а жене?)
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Ричард Пэйпен
А что Shorts’ы в Ютубе такие популярные? Что ни видос - всё из shorts
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