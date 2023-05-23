Энтони Дэвис вспомнил, что Леброн Джеймс говорил о возможном завершении карьеры до Олимпиады 2024 года
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис был удивлен заявлением партнера по команде Леброна Джеймса о том, что этим летом ему нужно будет подумать о своем будущем в лиге.
Позже Дэвис вспомнил недавний разговор с Джеймсом об Олимпийских играх 2024 года. Когда Дэвис сказал, что может сыграть на Олимпиаде, Леброн ответил, что к тому времени, возможно, уже завершит карьеру.
Дэвис уточнил, что имеет в виду Олимпиаду, которая состоится в Париже в следующем году, а не в 2028-м в Лос-Анджелесе. Джеймс подтвердил, что может уйти из баскетбола до Олимпийских игр-2024.
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