Энтони Дэвис вспомнил, что Леброн Джеймс говорил о возможном завершении карьеры до Олимпиады 2024 года

Центровой «Лейкерс» был удивлен заявлением партнера по команде о том, что этим летом ему нужно будет подумать о своем будущем в лиге.

Позже Дэвис вспомнил недавний разговор с Джеймсом об Олимпийских играх 2024 года. Когда Дэвис сказал, что может сыграть на Олимпиаде, Леброн ответил, что к тому времени, возможно, уже завершит карьеру.

Дэвис уточнил, что имеет в виду Олимпиаду, которая состоится в Париже в следующем году, а не в 2028-м в Лос-Анджелесе. Джеймс подтвердил, что может уйти из баскетбола до Олимпийских игр-2024.

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