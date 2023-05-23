Энтони Дэвис вспомнил, что Леброн Джеймс говорил о возможном завершении карьеры до Олимпиады 2024 года

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис был удивлен заявлением партнера по команде Леброна Джеймса о том, что этим летом ему нужно будет подумать о своем будущем в лиге.

Позже Дэвис вспомнил недавний разговор с Джеймсом об Олимпийских играх 2024 года. Когда Дэвис сказал, что может сыграть на Олимпиаде, Леброн ответил, что к тому времени, возможно, уже завершит карьеру.

Дэвис уточнил, что имеет в виду Олимпиаду, которая состоится в Париже в следующем году,  а не в 2028-м в Лос-Анджелесе. Джеймс подтвердил, что может уйти из баскетбола до Олимпийских игр-2024.

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7 комментариев

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Stivi M.D.
Не стоит всерьез воспринимать слова о завершении карьеры, пока у него контракт, но с другой стороны и вот эти постоянные «обещал сыграть с сыном» сильно форсить тоже не стоит. За 5-7 лет в жизни человека столько всего может произойти, к чему он ментально может быть не готов, и впоследствии может пожалеть об этом. Пока ясно одно - 0-4 от Денвера сильно ударило по Леброну психологически
+21
-3
+18
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Курье Хамес
Ответ Stivi M.D.
Не стоит всерьез воспринимать слова о завершении карьеры, пока у него контракт, но с другой стороны и вот эти постоянные «обещал сыграть с сыном» сильно форсить тоже не стоит. За 5-7 лет в жизни человека столько всего может произойти, к чему он ментально может быть не готов, и впоследствии может пожалеть об этом. Пока ясно одно - 0-4 от Денвера сильно ударило по Леброну психологически
был реальный шанс на 5 титул, но Денвер просто какие то монстры без слабых мест. вообще не думаю, что у Майами есть шансы больше чем на 1-2 победы с ними.
+20
-3
+17
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Геннадий Гусев
Ответ Курье Хамес
был реальный шанс на 5 титул, но Денвер просто какие то монстры без слабых мест. вообще не думаю, что у Майами есть шансы больше чем на 1-2 победы с ними.
А у Бостона?)
+4
-1
+3
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Антон Нестеренко
Ответ fhneh
У Бостона побольше было бы шансов)
Но есть нюанс)
+3
0
+3
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тн
Ответ Геннадий Гусев
А у Бостона?)
у Бостона больше нет шансов на финал, одну игру как бы они не играли Джимбо затащит просто на характере
+1
0
+1
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fhneh
Ответ Геннадий Гусев
А у Бостона?)
У Бостона побольше было бы шансов)
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Mr.BadGuy
Ответ Курье Хамес
был реальный шанс на 5 титул, но Денвер просто какие то монстры без слабых мест. вообще не думаю, что у Майами есть шансы больше чем на 1-2 победы с ними.
Денвер вполне можно обыгрывать, все игры плотные были, но не тогда когда Дэвис выдает одну топ игру из четырех, и не тогда когда Рассел который должен быть твоей третьей звездой, по факту является третьей звездой Денвера. Сколько он привез за 4 игры, в районе -100 ?
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