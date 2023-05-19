Тим Макмэн: «Все в лиге обеспокоены действиями Морэнта»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Инсайдер ESPN Тим Макмэн поделился инфомацией, что различные представители НБА обеспокоены, каким образом действия разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта отразятся на имидже лиги.

«Мне интересно, какую позицию займет профсоюз, потому что я разговаривал с агентами других суперзвездных игроков, и они в ярости. Потому что это плохо не только для Джа Морэнта. Это плохо не только для «Мемфиса». Это плохо отражается на всей лиге.

Один агент звездного игрока говорит: «Это по-настоящему портит имидж всей лиги. У меня есть клиенты, которые все делают как надо, которые никогда не встревают в неприятности. Но потом общество будет говорить: «Посмотрите на этого дурака, который думает, что играть с оружием в прямом эфире – это круто».

Так что история с профсоюзом будет интересной, потому что это затрагивает не только офис лиги, не только «Гриззлис». Другие команды негодуют по этому поводу, потому что они считают, что это плохо отражается абсолютно на всех», – заявил инсайдер в подкасте Basketball Illuminati.

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7 комментариев

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Ernyko
Запахло жареным, денежки никто не любит терять
+19
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+19
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kluv
Похоже конец восходящей звезде. Следил а ним еще со студенческого.
+4
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+4
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lavandil
Ответ Александр Спирин
Комментарий удален модератором
когда он сделает какую-то непоправимую херню и люди перестанут нести бабки в лигу на зп игрокам будет поздно
+4
0
+4
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maxoc
Деньги башню сорвали может. В НБА просто какие-то космически переоценённые зарплаты игроков. Просто невероятно, если сравнить например с НХЛ. У Моранта 194 ляма на 5 лет контракт. Просто жесть. Не спорю он топ баскетболист, но всё же.
+3
0
+3
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Александр Спирин
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Артур Артур
Беды с башкой у товарища, ему бы дискву и штраф.
А из лиги не выкинут, уж больно зрелищный игрок.
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