Тим Макмэн: «Все в лиге обеспокоены действиями Морэнта»

Инсайдер ESPN Тим Макмэн поделился инфомацией, что различные представители обеспокоены, каким образом действия разыгрывающего « » отразятся на имидже лиги.

«Мне интересно, какую позицию займет профсоюз, потому что я разговаривал с агентами других суперзвездных игроков, и они в ярости. Потому что это плохо не только для Джа Морэнта. Это плохо не только для «Мемфиса». Это плохо отражается на всей лиге.

Один агент звездного игрока говорит: «Это по-настоящему портит имидж всей лиги. У меня есть клиенты, которые все делают как надо, которые никогда не встревают в неприятности. Но потом общество будет говорить: «Посмотрите на этого дурака, который думает, что играть с оружием в прямом эфире – это круто».

Так что история с профсоюзом будет интересной, потому что это затрагивает не только офис лиги, не только «Гриззлис». Другие команды негодуют по этому поводу, потому что они считают, что это плохо отражается абсолютно на всех», – заявил инсайдер в подкасте Basketball Illuminati.

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