Чарльз Баркли: «Денвер» впервые вышел в финал, но все внимание было к Леброну»

Легенда НБА, ныне эксперт считает, что «Денвер» был незаслуженно обделен вниманием после завершения серии с «Лейкерс» и выхода в финал плей-офф.

Лидер «озерников» тогда же заявил, что подумает о завершении карьеры.

«Я был так разозлен, что даже выключил телевизор. Мы все любим Леброна. Он не сказал, что завершает карьеру. Когда он это сделает, мы отреагируем соответствующим образом. Ну у пока все внимание должно было сосредоточиться на «Денвере», на Джокере, на Джамале Мюррэе, Майкле Портере и остальных парнях. Они прекрасно проявили себя, впервые вышли в финал. Они были лучшей командой весь сезон.

«Наггетс» вернулись в игру после неудачного начала и победили, это было впечатляюще. Именно об этом следовало говорить на протяжении всего дня», – сказал Баркли.

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию