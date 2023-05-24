Чарльз Баркли: «Денвер» впервые вышел в финал, но все внимание было к Леброну»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли считает, что «Денвер» был незаслуженно обделен вниманием после завершения серии с «Лейкерс» и выхода в финал плей-офф.

Лидер «озерников» Леброн Джеймс тогда же заявил, что подумает о завершении карьеры.

«Я был так разозлен, что даже выключил телевизор. Мы все любим Леброна. Он не сказал, что завершает карьеру. Когда он это сделает, мы отреагируем соответствующим образом. Ну у пока все внимание должно было сосредоточиться на «Денвере», на Джокере, на Джамале Мюррэе, Майкле Портере и остальных парнях. Они прекрасно проявили себя, впервые вышли в финал. Они были лучшей командой весь сезон.

«Наггетс» вернулись в игру после неудачного начала и победили, это было впечатляюще. Именно об этом следовало говорить на протяжении всего дня», – сказал Баркли.

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9 комментариев

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Против грусти
Ответ Мурзин Ринат
А то что все игроки Денвера показали игры своей жизни и проводят лучший свой отрезок в карьеры это ничто да?) в среднем 30+ от Джамала за серию это просто дополнение да?) Гордон, Портер, КСП и Браун прыгнули выше своей головы в этой серии, это чисто командная работа и командный успех , а не просто Йокич
вот об этом и призывает говорить Барк
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Вообще пофиг на лечока и его свипнутые лолкерс, все внимание финалисту.
+16
-15
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Birdman NBA
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Вообще пофиг на лечока и его свипнутые лолкерс, все внимание финалисту.
Так по*иг, что каждый твой комментарий на баскет. ветке о ЛАЛ.
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Notionalist Notionalist
Ответ Мурзин Ринат
А то что все игроки Денвера показали игры своей жизни и проводят лучший свой отрезок в карьеры это ничто да?) в среднем 30+ от Джамала за серию это просто дополнение да?) Гордон, Портер, КСП и Браун прыгнули выше своей головы в этой серии, это чисто командная работа и командный успех , а не просто Йокич
У Дэнвера 6 игроков набирают 11+ очков, 5 из них бросают трехи 35%+, даже Гордон, но тащит один Йокич.
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Мурзин Ринат
Ответ Максим Яблонский
без Йокича это команда ниже среднего, максимум борец за попадание в плей-офф, с ним мы видим что. Командная работа, потому что Йокич максисально командный и раскрывает всех.
А без праймового Мюррея у которого летит вся дичь и без Портера, Йокич без Шансов отлетел в том году в первом раунде, и за год до этого 4:0 Финиксу , так что не в Николе все дело! Если разобрать серию с Лал , то Джамал в буквальном смысле убивал Лал
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ShamilK
Ну, так не зря краба ведь называют королевой драмы. Все внимание постоянно должно быть приковано именно к нему, а тут получил очередной свип от команды, которую собирали через драфт. Вот и попытался отвести внимание от очередного свипа в карьере на тему о завершении карьеры
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