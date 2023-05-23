Эксперт Роб Перес: «Леброн Джеймс может уйти на год и вернуться в 2024-м, чтобы сыграть с Бронни Джеймсом»

Известный эксперт НБА Роб Перес предположил, что суперзвезда «Лейкерс» может объявить о завершении карьеры и вернуться через год.

«1) уйти на год

2) понаблюдать за в Университете Южной Калифорнии

3) зарядить организм

4) вернуться в 2024 году

5) подписать контракт с командой, которая выберет Бронни

Неплохая стратегия, если честно. И он не стал бы заканчивать карьеру поражением 0-4. Леброн не закончит карьеру поражением 0-4, не так ли?» – написал Роб Перес.

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию