Эксперт Роб Перес: «Леброн Джеймс может уйти на год и вернуться в 2024-м, чтобы сыграть с Бронни Джеймсом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Бронни Джеймс Баскетбол

Известный эксперт НБА Роб Перес предположил, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс может объявить о завершении карьеры и вернуться через год.

«1) уйти на год

2) понаблюдать за Бронни в Университете Южной Калифорнии

3) зарядить организм

4) вернуться в 2024 году

5) подписать контракт с командой, которая выберет Бронни

Неплохая стратегия, если честно. И он не стал бы заканчивать карьеру поражением 0-4. Леброн не закончит карьеру поражением 0-4, не так ли?» – написал Роб Перес.

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9 комментариев

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The_Enot
Я все жду когда Джордан вернется!
+5
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Алексааандр
Ответ badaboom
дичь какая-то какой команде это шоу кардашьянов нужно будет?
какая команда откажется срубить бабла, да ещё и свой клуб вписать в историю, где сыграет один из величайший игроков со своим сыном?
+3
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Tim Timson
Сильвер видимо не уйдет в Дисней, а сделает его в НБА)
+2
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DeX
Бред, не для того Леброн миллионы долларов в свое тело вкладывал, чтоб на год уходить
+2
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artcity
Пустые разговоры.
Осенью Леброн начнёт новый сезон.
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Forza
Было бы круто. Как раз платёжка под Ирвинга освободится.
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Геннадий Гусев
Ответ The_Enot
Я все жду когда Джордан вернется!
и Мэджик
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