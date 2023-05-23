Эксперт Роб Перес: «Леброн Джеймс может уйти на год и вернуться в 2024-м, чтобы сыграть с Бронни Джеймсом»
Известный эксперт НБА Роб Перес предположил, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс может объявить о завершении карьеры и вернуться через год.
«1) уйти на год
2) понаблюдать за Бронни в Университете Южной Калифорнии
3) зарядить организм
4) вернуться в 2024 году
5) подписать контракт с командой, которая выберет Бронни
Неплохая стратегия, если честно. И он не стал бы заканчивать карьеру поражением 0-4. Леброн не закончит карьеру поражением 0-4, не так ли?» – написал Роб Перес.
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Осенью Леброн начнёт новый сезон.