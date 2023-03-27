Сергей Панов о новом формате регулярки Лиги ВТБ: «Количество интересных матчей выросло, была интрига»

Президент «Нижнего Новгорода» выразил мнение, что новый формат регулярного чемпионата Лиги ВТБ сделал сезон более увлекательным.

«Интрига была. До последнего дня шла борьба за восьмое-девятое места. У нас до последнего дня определялось четвертое-пятое место. В принципе, мне кажется, что интересный был и состав групп, и количество интересных интригующих матчей выросло в связи с тем, что разделились команды на разные группы», – сказал Панов.

В этом сезоне Лиги ВТБ 12 команд сыграли в четыре круга. После первых двух кругов клубы были разделены на две шестерки.

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