Сергей Панов – о группах Лиги ВТБ: «Интрига есть, каждый матч будет важен»

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов уверен, что матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут в интригующей борьбе и соберут большое количество зрителей на трибунах.

«Будет что посмотреть, такое количество матчей с грандами будет интересно для болельщиков, мы планируем собрать большое количество зрителей на трибунах.

Лидерами в группе «А» станут ЦСКА, УНИКС и «Зенит», а борьба за четвертое место, которое дает преимущество домашнего паркета, развернется между клубами МБА, «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань». Интрига есть, каждый матч будет важен.

Матчи в группе «Б» также будут интересными, поскольку в них будут разыграны путевки в плей-офф. При этом сразу несколько клубов – «Самара», «Парма» и «Автодор» – идут по набранным очкам практически вровень. А команды из Астаны, Минска и Красноярска все равно будут пытаться украсть какую-то победу, потому что для них это тоже принципиальный момент», – цитирует Панова ТАСС.

В нынешнем сезоне регулярный чемпионат Лиги ВТБ проходит в два этапа. По итогам первого этапа шесть лучших команд попадут в группу «А» и автоматически выйдут в плей-офф. Шесть других будут играть между собой в группе «Б», две лучшие выйдут в плей-офф.

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