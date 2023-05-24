Андрей Ведищев: «Конкретные задачи «Локо» будет ставить после комплектации состава. Но они будут высокие»

Теги Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Локомотива‑Кубань» Андрей Ведищев рассказал о задачах команды на будущий сезон.

«Мы только закончили плей‑офф и сейчас думаем о том, как усилить команду в будущем. Нам нужно до конца скомплектовать состав. Естественно, мы сегодня в ранге финалистов лиги. Мы всегда ставим перед собой серьезные задачи. И этот сезон не был исключением. Как вы помните, была поставлена задача быть в призерах. Она выполнена.

Доказать, что это не случайность – всегда сложнее, поэтому в следующем сезоне нам предстоит сложный путь.

В первую очередь укомплектуемся, а потом уже будем понимать, какие конкретно задачи будем ставить. Но отмечу, что они будут высокие», - сказал Ведищев.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий