Андрей Ведищев: «Конкретные задачи «Локо» будет ставить после комплектации состава. Но они будут высокие»
Президент «Локомотива‑Кубань» Андрей Ведищев рассказал о задачах команды на будущий сезон.
«Мы только закончили плей‑офф и сейчас думаем о том, как усилить команду в будущем. Нам нужно до конца скомплектовать состав. Естественно, мы сегодня в ранге финалистов лиги. Мы всегда ставим перед собой серьезные задачи. И этот сезон не был исключением. Как вы помните, была поставлена задача быть в призерах. Она выполнена.
Доказать, что это не случайность – всегда сложнее, поэтому в следующем сезоне нам предстоит сложный путь.
В первую очередь укомплектуемся, а потом уже будем понимать, какие конкретно задачи будем ставить. Но отмечу, что они будут высокие», - сказал Ведищев.
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