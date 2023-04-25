Андрей Ведищев: «Надо не испытывать судьбу и стараться закончить эту историю в Краснодаре»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Локомотива‑Кубань» Андрей Ведищев заявил, что команда постарается завершить полуфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (3-2) в 6-м матче в Краснодаре.

«Да, мы готовы к этому. Для нас сейчас самое главное — восстановить игроков функционально. Такой уже фон пошел — пятый матч за десять дней. Очень жесткий график и очень сложная логистика. Так что очень важно восстановиться функционально.

И надо забирать домашний матч, не испытывать судьбу и стараться закончить эту историю в Краснодаре. Нам нужно сейчас собраться и отправить эмоции на предстоящий матч. Мы все понимаем и осознаем, что у нас есть шанс», — сказал Ведищев.

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