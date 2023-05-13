Александер Секулич: «Локо» внезапно перестал справляться с давлением финальной серии»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич после поражения от в 4-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (88:90, 1-3) заявил, что его команда перестала справляться с давлением.

«После такой первой половины нам пришлось очень много думать, потому что в начале сегодняшнего матча мы превратились совсем не в ту команду, которой были на протяжении всего плей-офф.

В предыдущих матчах серии показывали, что способны обыгрывать УНИКС. Но сегодня внезапно перестали справляться с давлением финальной серии.

Во второй половине показали характер, затащили матч в овертайм, но… Не буду больше ничего говорить. Всем спасибо», – сказал Секулич.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?