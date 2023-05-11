Александер Секулич: «Окаро Уайт потерял сразу четыре зуба – я раньше такого не видел в баскетболе»

Теги травмы УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Окаро Уайт Джейлен Барфорд Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич сообщил, что форвард команды Окаро Уайт потерял четыре зуба во время 3-го матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (81:82, 1-2).

«Очень большой проблемой для нас стал медленный старт. УНИКС начал очень агрессивно и сильно оторвался в счете. Мы долго не могли дать адекватный ответ, но в итоге все-таки нашли в себе силы, чтобы вернуться.

К сожалению, в концовке допустили несколько ошибок, что вылилось в поражение. Внесли в свою игру хорошие изменения по сравнению с предыдущим матчем, но до финальной сирены не смогли сохранить нужный уровень концентрации.

Решающий бросок доверили Джейлену Барфорду, но УНИКС отыграл очень агрессивно в этом эпизоде, и поставить Джейлену хороший заслон не получилось. В итоге он получил мяч слишком высоко. Пришлось импровизировать – увы, к успеху это не привело», – сказал Секулич.

Уайт провел в матче около 14 минут, отметившись 2 очками, 1 подбором и 1 передачей.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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