Лидер « » рассказал о том, как команда должна отреагировать на крупное поражение от « » (99:116, 3-1) в четвертом матче финала Востока.

«По крайней мере, это придаст нам импульс. Думаю, все поняли, что мы должны играть с гораздо большей энергией. Мы должны играть так, как будто приперты к стене и есть лишь один выход. По ходу сезона мы лучше всего проявляли себя, когда нам приходилось справляться с чем-то сложным.

Единственное, что я собираюсь сказать, так это то, что мы будем в порядке. Надо вернуться к тому, что помогло нам добраться сюда: продолжать верить друг в друга, зная, что мы победим, и мы действительно победим. Нам просто нужно играть с большей отдачей.

Сложно сказать что-то новое о нашей команде, потому что все уже известно. Нам надо просто выйти и исполнить задуманное», – заявил Батлер.

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