Джимми Батлер о «Майами» после разгрома в 4-м матче: «Мы будем в порядке»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер рассказал о том, как команда должна отреагировать на крупное поражение от «Бостона» (99:116, 3-1) в четвертом матче финала Востока.

«По крайней мере, это придаст нам импульс. Думаю, все поняли, что мы должны играть с гораздо большей энергией. Мы должны играть так, как будто приперты к стене и есть лишь один выход. По ходу сезона мы лучше всего проявляли себя, когда нам приходилось справляться с чем-то сложным.

Единственное, что я собираюсь сказать, так это то, что мы будем в порядке. Надо вернуться к тому, что помогло нам добраться сюда: продолжать верить друг в друга, зная, что мы победим, и мы действительно победим. Нам просто нужно играть с большей отдачей.

Сложно сказать что-то новое о нашей команде, потому что все уже известно. Нам надо просто выйти и исполнить задуманное», – заявил Батлер.

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17 комментариев

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Skeleton64
Ответ 2u2
Кто точно знает какая разница очков в НБА считается разгромом? В футболе вот 3 и более разгром. а тут то ли +16, то ли +20 не понятно...
Вообще всегда в баскетболе разгромом считалась разница в 20 очков
+22
0
+22
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Антон
Тут и сопернику надо должное отдать, Бостон сегодня был прям в порядке
+12
0
+12
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ierdnA
Бостон решили опозориться при своих зрителях
+12
-3
+9
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xamer 9
Ответ nata shima
Если бы они не было морально слабыми,то не были бы выкинуты без контраков и не были бы забракованными всей лигой. То что они прошли так далеко,,возможно является заслугой тренерского штаба. Дальше у этой команды нет будущего. А у бостона у милвоки есть. Они десятилетиями шли к вершинам и признанию. А Маями команда пары сезонов выстроенная по схеме манибола. Но нельзя в баскетболе создать чемпионскую команду за счет компьютера. В баскетболе нужно красть базы,делать банты, нужно жертвовать в конце концов и выводить на решающий бросок эмоционально зрелого баскетболиста,который одним промахом не завалит всё что сделали тренеры за весь сезон. Вот что такое баскет,тут нужно разбираться
Странно, как будто мы смотрим две разные лиги. После ухода Леброна в 2014 логично было, что команда будет постепенно перестраиваться с учётом стареющих звёзд Уэйда и Боша. Ну так как раз к 2020 команда перестроилась, и заметьте : без танкинга, как любят это делать в Филадельфии, Техасе и т. д..

Хотел дальше уйти в рассуждения, что нелепо как то говорить что «Олени и Селтикс - команды будущего, а Майами - нет», но ещё раз перечитал ваш коммментарий, и вот эти термины из бейсбола намекнули, что вы просто жирно троллите)
+5
0
+5
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rigobersong
Ответ nata shima
Если бы они не было морально слабыми,то не были бы выкинуты без контраков и не были бы забракованными всей лигой. То что они прошли так далеко,,возможно является заслугой тренерского штаба. Дальше у этой команды нет будущего. А у бостона у милвоки есть. Они десятилетиями шли к вершинам и признанию. А Маями команда пары сезонов выстроенная по схеме манибола. Но нельзя в баскетболе создать чемпионскую команду за счет компьютера. В баскетболе нужно красть базы,делать банты, нужно жертвовать в конце концов и выводить на решающий бросок эмоционально зрелого баскетболиста,который одним промахом не завалит всё что сделали тренеры за весь сезон. Вот что такое баскет,тут нужно разбираться
У команды пары сезонов 3 финала конференции, 1 финал НБА и очень близок второй за последние 4 года:) У Бостона со всеми пиками Бруклина столько за последние лет 10:)) Про Далласы со своими мусорными скорерами я вообще промолчу:))
+8
-4
+4
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ruprekht
Разницу в 17 очков, при том что Майами вообще ничего не попали во второй половине, сложно назвать разгромом.
+5
-2
+3
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2u2
Кто точно знает какая разница очков в НБА считается разгромом? В футболе вот 3 и более разгром. а тут то ли +16, то ли +20 не понятно...
+2
-1
+1
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VDV91
Хорошо сказал, атэц)
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Jazzzz
Бостон тоже так говорил после первого поражения😂
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Ричард Пэйпен
Выиграть у Споэльстры на длинной дистанции будет трудно Мазулле. Спо умеет извлекать уроки. Если Бостон выйдет послезавтра на площадку впятером, то Майами выйдет вшестером!
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nata shima
Ответ rigobersong
У команды пары сезонов 3 финала конференции, 1 финал НБА и очень близок второй за последние 4 года:) У Бостона со всеми пиками Бруклина столько за последние лет 10:)) Про Далласы со своими мусорными скорерами я вообще промолчу:))
Да Даллас это смех.
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nata shima
Ответ xamer 9
Странно, как будто мы смотрим две разные лиги. После ухода Леброна в 2014 логично было, что команда будет постепенно перестраиваться с учётом стареющих звёзд Уэйда и Боша. Ну так как раз к 2020 команда перестроилась, и заметьте : без танкинга, как любят это делать в Филадельфии, Техасе и т. д.. Хотел дальше уйти в рассуждения, что нелепо как то говорить что «Олени и Селтикс - команды будущего, а Майами - нет», но ещё раз перечитал ваш коммментарий, и вот эти термины из бейсбола намекнули, что вы просто жирно троллите)
Бог нам судья. Поговорим после того,как Бостон сенсационно для всех возьмет серию,но только не для меня. А потом откроет шампанского и получит перстни. Всё таки как бз мз не любили,не уважали и не восхищались Николай,но люди не готовы еще перейти на электрическое топливо.
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Jazzzz
Ответ rigobersong
У команды пары сезонов 3 финала конференции, 1 финал НБА и очень близок второй за последние 4 года:) У Бостона со всеми пиками Бруклина столько за последние лет 10:)) Про Далласы со своими мусорными скорерами я вообще промолчу:))
Рига, сейчас было жидко.
Хит с Леброном и Ко, и Хит без них - несравнимо.
Леброн и Бостон бы 3 раза к чемпионству привел.
У Кельтов за 6 лет с 2016г. (когда Леброн оставил Хит): 1 финал НБА, 3 финала конфы, 1 полуфинал.
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Goddemic
Ответ Jazzzz
Рига, сейчас было жидко. Хит с Леброном и Ко, и Хит без них - несравнимо. Леброн и Бостон бы 3 раза к чемпионству привел. У Кельтов за 6 лет с 2016г. (когда Леброн оставил Хит): 1 финал НБА, 3 финала конфы, 1 полуфинал.
Леброн оставил Хит в 2014 г.
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