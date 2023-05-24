Джимми Батлер о «Майами» после разгрома в 4-м матче: «Мы будем в порядке»
Лидер «Майами» Джимми Батлер рассказал о том, как команда должна отреагировать на крупное поражение от «Бостона» (99:116, 3-1) в четвертом матче финала Востока.
«По крайней мере, это придаст нам импульс. Думаю, все поняли, что мы должны играть с гораздо большей энергией. Мы должны играть так, как будто приперты к стене и есть лишь один выход. По ходу сезона мы лучше всего проявляли себя, когда нам приходилось справляться с чем-то сложным.
Единственное, что я собираюсь сказать, так это то, что мы будем в порядке. Надо вернуться к тому, что помогло нам добраться сюда: продолжать верить друг в друга, зная, что мы победим, и мы действительно победим. Нам просто нужно играть с большей отдачей.
Сложно сказать что-то новое о нашей команде, потому что все уже известно. Нам надо просто выйти и исполнить задуманное», – заявил Батлер.
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Хотел дальше уйти в рассуждения, что нелепо как то говорить что «Олени и Селтикс - команды будущего, а Майами - нет», но ещё раз перечитал ваш коммментарий, и вот эти термины из бейсбола намекнули, что вы просто жирно троллите)
Хит с Леброном и Ко, и Хит без них - несравнимо.
Леброн и Бостон бы 3 раза к чемпионству привел.
У Кельтов за 6 лет с 2016г. (когда Леброн оставил Хит): 1 финал НБА, 3 финала конфы, 1 полуфинал.