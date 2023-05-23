Джимми Батлер оштрафован на 25 000 долларов за пропуск послематчевой пресс-конференции
НБА оштрафовала форварда «Майами» Джимми Батлера на 25 000 долларов за отказ участвовать в пресс-конференции после 3-го матча финала Восточной конференции против «Бостона» (128:102, 3-0).
Игрок нарушил правила лиги, регулирующие общение со СМИ.
Во вторник «Майами» на своей арене может завершить серию против «Бостона» всухую.
Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным
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