Джимми Батлер оштрафован на 25 000 долларов за пропуск послематчевой пресс-конференции

Теги Бостон Майами НБА штрафы НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

НБА оштрафовала форварда «Майами» Джимми Батлера на 25 000 долларов за отказ участвовать в пресс-конференции после 3-го матча финала Восточной конференции против «Бостона» (128:102, 3-0).

Игрок нарушил правила лиги, регулирующие общение со СМИ.

Во вторник «Майами» на своей арене может завершить серию против «Бостона» всухую.

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

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10 комментариев

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Федерико Сан-Фелипе
Он все сказал во время матча
+44
-3
+41
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Djoyin
Отобьёт на кофе
+30
-1
+29
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Tim Timson
Ответ Федерико Сан-Фелипе
Он все сказал во время матча
16 очков с процентом 38. не особо много он и наговорил в 3й игре. но в принципе и не понадобилось особо)
+17
0
+17
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Nikita Dorodenko
Это ж сколько надо теперь чашек кофе продать
+6
0
+6
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Scrubs
Ответ nata shima
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Девушка - баскетбол не ваше.
+5
0
+5
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banderos
Ответ Nikita Dorodenko
Это ж сколько надо теперь чашек кофе продать
25
+4
0
+4
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МЗ
Отличный игрок и боец, но также мастер эпатажа.
+2
0
+2
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fedorbazaykin
Ну так на носу финал, а Джимми боится простудиться, ведь пресс-конференция без майки должна быть по мнению Джимми
+1
0
+1
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nata shima
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mqh9pzrxgf
Ответ Tim Timson
16 очков с процентом 38. не особо много он и наговорил в 3й игре. но в принципе и не понадобилось особо)
Там другие так болтали, что карри даже в сторонку отошел послушать
0
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