Патрик Беверли внес Леброна в пятерку лучших данкеров в истории НБА, не включил Джордана

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Винс Картер Дуайт Ховард НБА Шон Кемп Деррик Роуз Блэйк Гриффин Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли выбрал пятерку лучших данкеров НБА за все время.

Примечательно, что Беверли внес в символическую сборную своего звездного одноклубника Леброна Джеймса, но не включил туда легендарного Майкла Джордана.

«Разыгрывающего выбрать не так сложно. Это Деррик Роуз. Сразу перейду к центровому, там лучший Дуайт Ховард. На позиции четвертого номера у меня будут двое: Шон Кемп и Блэйк Гриффин. Вам не понравится мой выбор на «тройке». Чувак, я выбираю Леброна Джеймса. Винс Картер лучше Майкла Джордана? Соглашусь с этим», – сказал Беверли.

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2 комментария

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Korban Cobain
Он вообще видит, что Джа творит?
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problemzz9
закономерно, джордан в целом не так часто данчил, как все приведенные в списке
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