Патрик Беверли внес Леброна в пятерку лучших данкеров в истории НБА, не включил Джордана

Разыгрывающий « » Патрик Беверли выбрал пятерку лучших данкеров НБА за все время.

Примечательно, что Беверли внес в символическую сборную своего звездного одноклубника Леброна Джеймса, но не включил туда легендарного .

«Разыгрывающего выбрать не так сложно. Это Деррик . Сразу перейду к центровому, там лучший Дуайт Ховард. На позиции четвертого номера у меня будут двое: Шон Кемп и Блэйк Гриффин. Вам не понравится мой выбор на «тройке». Чувак, я выбираю . лучше Майкла Джордана? Соглашусь с этим», – сказал Беверли.

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