Патрик Беверли внес Леброна в пятерку лучших данкеров в истории НБА, не включил Джордана
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли выбрал пятерку лучших данкеров НБА за все время.
Примечательно, что Беверли внес в символическую сборную своего звездного одноклубника Леброна Джеймса, но не включил туда легендарного Майкла Джордана.
«Разыгрывающего выбрать не так сложно. Это Деррик Роуз. Сразу перейду к центровому, там лучший Дуайт Ховард. На позиции четвертого номера у меня будут двое: Шон Кемп и Блэйк Гриффин. Вам не понравится мой выбор на «тройке». Чувак, я выбираю Леброна Джеймса. Винс Картер лучше Майкла Джордана? Соглашусь с этим», – сказал Беверли.
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